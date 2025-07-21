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ZIPAIR首次來台！桃園-東京包機10/8啟航　5天機加酒16499元起

▲ZIPAIR為日本航空（JAL）於 2019 年成立的航空品牌。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

▲ZIPAIR為日本航空於2019年成立的航空品牌，台灣首航將於10月8日自桃園機場出發。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

記者彭懷玉／綜合報導

雙十連假赴東京新選擇！Ezfly易飛旅遊今（21日）宣布，將攜手日本航空（JAL）旗下新世代航空品牌ZIPAIR，推出台北-東京雙十連假包機專案，首航將於10月8日自桃園機場出發，10月12日返台，機加酒含稅最低16,499元起，即日起開放預訂。

▲ZIPAIR為日本航空（JAL）於 2019 年成立的航空品牌。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

▲ZIPAIR配備18席幾乎可躺平的商務艙，可另加價升級。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

ZIPAIR台北-東京包機10月8日自桃園機場06:20出發、10月12日晚間20:00從東京返台，將是ZIPAIR在台灣的首發航班，由易飛旅遊率先推出。業者表示，相較於雙十期間其他同規格的台北往返東京航班，單是含稅機票就逼近20,000元，此次推出的限量包機方案，極具價格優勢，早去晚回的時間，擁有更多時間探索東京。

ZIPAIR配備272席經濟艙、18席可躺平的商務艙，每位旅客可享1件30公斤托運行李與1件7公斤手提行李，並提供機上餐點與免費Wi-Fi服務，不需額外加價。業者表示，機加酒自由行最低16,499元（含稅）起、團體行程24,900元（含稅）起，且加碼推出「第二人折扣」早鳥優惠，至7月31日止。

▲ZIPAIR為日本航空（JAL）於 2019 年成立的航空品牌。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

▲大石公園眺望富士山與河口湖。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

自由行部分，精選淺草、上野、JR山手線目白站等東京市區熱門地段飯店各入住一晚。全商品皆加贈日本上網SIM卡，另依行程內容再送東京地鐵24小時乘車券或富士山一日遊等，含稅16,499元起。

▲ZIPAIR為日本航空（JAL）於 2019 年成立的航空品牌。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

▲立山黑部空中纜車，從大觀峰俯瞰黑部水壩。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

團體行程中，「東京富士山伴自助5日」入住最大日式風呂主題樂園-東京湯樂城、大石公園、箱根神社水上鳥居，特別安排搭乘海盜船遊覽蘆之湖美景，僅24,900元起；親子行推薦「東京迪士尼雙樂園溫泉5日」32,900元起；還有「秋遊立山楓情雙溫泉饗宴5日」住兩晚溫泉飯店、立山黑部賞楓、秋季限定波波草、歐風輕井澤、富士山全景纜車34,900起。

▲ZIPAIR為日本航空（JAL）於 2019 年成立的航空品牌。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

▲KABA河馬巴士是可愛造型的水陸兩用車牌。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

易飛旅遊指出，本次包機為限量航次，即日起開放報名，早鳥優惠至7月31日，於官網訂購相關行程並輸入折扣碼「1008tokyo」，兩人同行自由行第2人折1,000元，團體行程第2人折2,000元。

ZIPAIR台北-東京雙十連假包機專案
去程：10/8 台北桃園-成田 06:20-10:45
回程：10/12 成田-台北桃園 20:00-22:45 

▲易遊網「25週年慶」天天抽攻略。（圖／易遊網提供）

▲每周三推出日韓泰越機票含稅250元起的驚喜價。（圖／易遊網提供）

另外，易遊網祭出「25周年慶」，其中「周間天天搶」活動，周一必搶250元「環島之星萌旅號」一日套票、周二以25元銅板價就可入手出國eSIM、周三推出250元與2,500元日韓泰越港等機票激省價、周四主打2,500元國外團體旅遊抵用金、周五有525元與2,025元飯店超甜價。

▲易遊網「25週年慶」天天抽攻略。（圖／易遊網提供）

▲易遊網「25週年慶」天天抽攻略。（圖／易遊網提供）

透過易遊網訂機票也有優惠，舉凡德威航空全航線下殺85折起，飛韓國單程含稅最低2,674元起；澳門航空到澳門玩，來回含稅最低4,482元起；新加坡航空推出新加坡航線85折起，來回含稅最低8,221元起；南方航空精選航點兩人以上享9折優惠，飛雪梨來回含稅15,154元起、飛杜拜18,045元起，價格直逼短程機票。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 東京旅遊 航空快訊 易飛旅遊 ZIPAIR

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