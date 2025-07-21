▲聯合航空位於舊金山國際機場的「United Club貴賓室」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

在開啟一段飛行旅途的等待時間前，若能享受機場貴賓室服務更能提升搭機體驗。《ETtoday新聞雲》實際走訪聯合航空位於舊金山機場的「United Club聯合航空貴賓室」，告訴你其中服務與設施。

▲舊金山國際機場是聯合航空在美國西岸規模最大的樞紐機場。（圖／記者蔡玟君攝）

舊金山國際機場是聯合航空在美國西岸規模最大的樞紐機場，同時也是旅客前往亞太區各大旅遊城市的銜接門戶，對商務旅客來說，「United Club」更提供旅客短暫休息、用餐的空間。

▲▼United Club貴賓室內部空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有全日酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也提供咖啡與輕食。（圖／記者蔡玟君攝）

「United Club聯合航空貴賓室」鄰近舊金山機場F11登機口處，提供全日酒吧、咖啡、輕食供旅客無限取用，以及免費WiFi。寬敞的貴賓室空間座位選擇眾多，可坐在落地窗旁欣賞窗外景色邊用餐，或酒吧旁的座位。

▲貴賓室內也設有半開放式個人包廂區。（圖／記者蔡玟君攝）

為了方便商務旅客，貴賓室內也設有獨立半開放式包廂區，隱密度高且安靜，讓商務客擁有私人處理公務的空間，並設有多功能插座，方便為3C產品充電。

目前聯合航空提供「台北－舊金山」每日2個來往航班，旅客落地舊金山後不只可以透過舊金山樞紐機場方便銜接至美國本土、加拿大和拉丁美洲等200多個旅遊目的地。同時，今年聯合航空也開闢「台北－關島」、「高雄－東京」航線，方便旅客探索更多美國不同樣貌，南台灣旅客不僅前往日本旅遊更方便，亦可通過東京轉機前往美國。