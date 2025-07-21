住花蓮最美海景飯店免費看馬戲團秀　五星酒店推買1送1

▲煙波花蓮太魯閣擁有海景第一排無敵視角。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

看準暑假親子旅遊商機，煙波國際觀光集團於花蓮打造限定夏日活動，即日起至8月23日每周六晚間20:00至21:00，在煙波花蓮太魯閣三館推出「搖擺吧！草地夜祭」戶外馬戲派對。活動連續舉辦六周，邀請紅鼻子馬戲團、馬戲之門與天馬戲創作劇團輪番演出，免費開放給下榻旅客觀賞。

▲住客可欣賞馬戲草地演出。（圖／天馬戲創作劇團）

凡入住煙波花蓮太魯閣山闊館、沁海館與煙波花時間 花蓮，不僅能免費欣賞馬戲草地演出，更可參與館內規劃的親子共樂活動，並享用自助式早午餐。其中擁有無敵山海美景的山闊館與沁海館，推出「漫曼旅行含早餐」專案，雙人房週六入住每晚官網最低只要5320元起；適合年輕家庭的煙波花時間則推出「樂遊花時間含早餐」專案，經典海景家庭房每晚只要6237元起，讓親子旅客輕鬆規劃東台灣夏季假期。

▲煙波花蓮太魯閣無邊際泳池。

除了夜祭活動，三館也規劃全日旅遊體驗，像是山闊館的晨間瑜伽與曼波海灘活動、沁海館的無邊際泳池與原民舞蹈表演，及煙波花時間提供的自助廚房、桌遊與家庭交誼空間。旅人亦可預約SUP立槳或獨木舟體驗，站上親水斷崖，飽覽太平洋壯闊美景。

▲太魯閣晶英酒店也串聯在地業者推出1+1雙宿聯名住房專案。（圖／業者提供）

此外，太魯閣晶英酒店作為位處國家公園中唯一奢華酒店，現在也宣布與在地5大觀光飯店推出「花蓮1+1雙宿聯名住房專案」，邀請旅人用兩晚時間、任選兩家飯店入住，走一趟從山巒到海岸、從文化到自然的避暑之旅。專案兩人成行、平日入住1萬1000元起，即日起至9月30日開放預訂。

其中，入住太魯閣晶英酒店專案搭配山嵐客房一晚、享用衛斯理餐廳早餐、客房迷你飲品吧、16:30至17:30大廳藝廊social hour微醺蒔光酒精飲料暢飲，並可免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施，另有各式符合永續旅遊的手作DIY課程可供參與，另一晚則可挑選理想大地、遠雄悅來等飯店入住。