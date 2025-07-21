新北秘境「山佳荷花池」美到8月　順遊沐心池超忘憂

▲樹林區山佳荷花池預計美至8月。（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北樹林區「山佳河濱公園」荷花正綻放，預計延續至8月。打算前往的民眾，不妨把握清晨時分，此時光線柔和，是拍攝荷花的最佳時機，或在夕陽西下時呈現暖橘色調，可以坐在躺椅上放空、徜徉在自然的懷抱。

▲每到夏季荷花盛開，為河濱妝點粉嫩色彩，每年吸引不少民眾前來觀賞。



山佳河濱公園有座偌大的荷花池，每到夏季荷花盛開，為河濱妝點粉嫩色彩，花朵與草地相互輝映，顯得生機盎然，每年吸引不少民眾前來觀賞，感受寧靜而清新的氣氛。高灘處指出，今年大概從5月起陸續開花，較往年時間略晚，7月開始較為盛開，此際正是絕佳觀賞期。

▲愛蓮小徑分為兩大區塊，分別種植睡蓮及荷花。



其中，愛蓮小徑分為兩大區塊，分別種植睡蓮及荷花，粉嫩荷花映襯池水，為廣闊景致增色不少。而「心型島」中間的漂流木鞦韆，是以颱風過後蒐集到的漂流木打造，已成為山佳荷花池的標誌。

▲「沐心池」是高灘地獨有的鏡面水池，面積約8,350平方公尺（2526坪）。



除了荷花，周邊的沐心池也別忘了一遊，位於荷花池旁的「沐心池」是高灘地獨有的鏡面水池，面積約8350平方公尺（2526坪），同步於2021年開放，更獲得第21屆公共工程金質獎佳作殊榮。

高灘處說，為了保有渾然天成的景觀，以低度開發、生態為原則進行綠美化，並設置打卡點和碎石步道，大幅降低對既有環境的影響。

▲後村堰遙控飛機場內有機場跑道、飛機場準備區、觀賞區等空間。



此外，還有雙北唯一免費無人機練習場「後村堰遙控飛機場」，其於2022年闢建，內有機場跑道、飛機場準備區、觀賞區等空間，面積約9000平方公尺（2722坪），旁邊則有無人機考照標準練習場地，吸引許多飛手到此操作訓練或比賽。

▲山佳荷花池傍晚時也很有意境。（資料照／記者彭懷玉攝）



荷花池交通資訊

自行開車：

以「樹林河濱公園露營區」作為導航點，可將車輛停放至一旁的柑園停車場，現場設有小型車格74格、大型車格5格。由停車場進入河濱公園內後，沿著自行車道往樹林方向直行約200公尺即可到達「荷花池」。



大眾運輸：

台鐵：搭乘至山佳站，由佳園路一段往河濱方向前進，經由柑園陸橋進入河濱公園，沿自行車道往樹林方向直行即可到達「荷花池」。

自行車：沿大漢溪左岸自行車道往樹林方向，過柑園橋後往柑園停車場方向騎乘，於柑園棒球場左轉，並沿方向指標牌導引往樹林方向，即可到達「荷花池」。