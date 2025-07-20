饗賓餐旅「朵頤」南部首店曝光　進駐新光三越台南小北門

▲饗賓餐旅「朵頤」南部首店將進駐新光三越台南小北門。（圖／資料照／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

「朵頤餐廳」是饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，僅剩的新莊店去年8月熄燈，雖然今年傳出將進駐新莊宏匯廣場，但一直未有開幕消息。近期則是被新光三越台南小北門店曝光，朵頤南部首店就是開在自家商場。

朵頤是饗賓集團的Semi Buffet品牌，只要點用主餐就享有自助吧吃到飽，僅剩的新莊店因場地租約到期，去年8月31日結束營業，業者表示會尋找合適地點重新開幕，今年初傳出將進駐宏匯廣場，但一直未有開幕消息，反而近期被新光三越台南小北門店曝光，南部首店就是開在自家商場，但開幕日未定。

▲在朵頤點用主餐，可享自助吧無限吃到飽。（圖／資料照／饗賓提供）

根據朵頤餐廳新莊店熄燈前舊資訊，除了主餐，自助吧包含有季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品與甜點飲品等類別，吃得到黑松露燉飯、焗烤起司醬通心粉、酥皮巧達濃湯、法式蕈菇濃湯、日式唐揚雞、黑松露炸薯條等料理。

▲礁溪寒沐Buffet也有松葉蟹腳吃到飽。（圖／取自礁溪寒沐酒店臉書）

另外，擁有350坪寬敞空間的MU TABLE是礁溪寒沐的Buffet餐廳，因為鄰近東北漁港與南方澳漁港的絕佳地理位置，主打鮮美漁獲烹調而成的各式海鮮料理。酒店日前宣布，餐檯菜色升級，中午提供大溪漁港牛蹄蟹、南方澳小卷、白蝦、海瓜子、淡菜，晚餐再加碼松葉蟹腳、寒舍經典家傳菜無限供應。

MU TABLE也推出7月底前限定優惠，平日晚餐4人同行可享1人免費（服務費另計），以平日晚餐每人1380+10%計算，平均每人1173元。