盤點台南6家米其林指南新入選餐廳　FUKAI開幕不到1年就進榜

▲FUKAI特色料理「土雞」。（圖／取自台南旅遊網／FUKAI提供）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南完整餐廳入選名單將於8月19日出爐，在這之前已先行公布1至7月的新入選餐廳，這裡整理出台南的6家餐廳與小吃，其中「FUKAI」開幕不到1年就進榜，也是唯一一家Fine Dining餐廳。

新入選餐廳是米其林指南年度發布會之前，評審員在每個月第2個星期三，分享台灣值得推薦的餐廳新名單，這些餐廳有可能會獲得米其林星星、必比登推介以及綠星等獎項。由於FUKAI是今年1至7月的6家台南新入選中，唯一一家Fine Dining餐廳，讓台南今年有破蛋摘星的機會高了一些。

▲甜點「放縱」靈感來自台南特產的水果與南洋風味。（圖／取自台南旅遊網／FUKAI提供）

FUKAI

FUKAI去年底開業，主廚具有超過十年精緻餐飲經驗，以在地新鮮食材為基礎，融合當代歐洲烹飪料理技巧，並依據時節調整菜色，從前菜、主菜到甜點，打造出層次豐富且極具創意的套餐，呈現屬於台南的特有味道。

店內特色料理「土雞」源自主廚身為南部小孩很愛喝湯，選用雞松阪搭配冬菜、乾香菇、黑蒜熬煮的老母雞湯，並在碳烤雞肉上點綴剝皮辣椒泥，呈現具有濃濃台灣風味的組合；另一道料理甜點取名「放縱」，靈感來自台南特產的水果與南洋風味，左側為搭配玉井芒果的咖椰吐司，而右側則以關廟鳳梨製成、融合芳香萬壽菊與薄荷香氣的果凍。

FUKAI

地址：台南市東區東寧路512巷2號

電話：06-238-7366

▲川泰號虱目魚丸。（圖／取自米其林指南官網）

川泰號虱目魚丸

老闆曾在魚丸店工作超過 30 年，招牌脆丸使用純虱目魚漿製作，經過長時間反覆捶打，特具脆度與彈性。綜合湯品包含數款店家自製的丸類，還有新鮮的虱目魚肚和魚皮，食用時蘸點帶黃豆醬香的豆瓣醬，更加美味。滷肉飯油脂豐盈，結合香菜香氣，滋味令人難忘。

川泰號虱目魚丸

地址：台南市中西區大同路一段222號

電話：06-216-0928

▲蓮霧腳羊肉湯的羊皮卷。（圖／取自米其林指南官網）

蓮霧腳羊肉湯

傳承超過70年的老店，選用當日直送的溫體羊肉，也提供羊肝、羊頭皮等特殊部位。僅在假日販售的羊皮卷充滿彈性與膠質，搭配秘製醬汁，深受老饕喜愛。羊肉湯採用熬煮至少4小時的當歸湯底，搭配口感軟嫩的羊肉片，想吃點主食的朋友可以再點一碗麵線做搭配。

蓮霧腳羊肉湯

地址：台南市新化區中正路361號

電話：0937-789-004

▲在「傳家鹹粥」可品嘗鹹粥、虱目魚小吃、肉燥飯等街頭美食（圖／取自米其林指南網站）

傳家鹹粥

位於台南安平區，在這裡可品嘗鹹粥、虱目魚小吃、肉燥飯等街頭美食，空間帶有濃厚的懷舊氛圍，讓人彷彿回到昔日時光。招牌的虱目魚粥和滷魚肚，特選每日新鮮魚貨，後者的調味恰到好處，充分表現魚肉的鮮甜風味。店家自製的肉燥飯以肥肉為主，帶些許醬香，可加點半熟蛋作搭配，帶來更濃郁滑順的口感。

傳家鹹粥

地址：台南市安平區慶平路410號

電話：06-293-6960

▲啢啢餐桌的菜色融合歐洲烹調手法和台灣飲食文化。（圖／取自米其林指南網站）

啢啢餐桌

兩位主廚融合歐洲烹調手法和台灣飲食文化，套餐固定保留一道澱粉主食，並根據當季新鮮食材調整菜單。設有開放式廚房，如想感受料理過程的臨場感，別忘了於訂位時查詢一樓的用餐座位。

啢啢餐桌

地址：台南市北區民德路85巷63號

▲「繭 小料理」套餐以日式酒食的形式呈現。（圖／取自米其林指南網站）

繭 小料理

位於靜謐的巷弄內，推開白色木門，映入眼簾的是帶有日式風格的空間。設有晚餐套餐及宵夜單點，9道式套餐採用主廚每日在市場選購的食材，以日式酒食的形式呈現，菜餚小巧精美，味道淡雅輕盈。

繭 小料理

地址：台南市中西區府前路二段206巷6號