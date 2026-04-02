「這一小鍋」今年連關6分店　總公司：租約到期、會持續展店

▲這一小鍋。（圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導

知名連鎖小火鍋品牌「這一小鍋」今年初關了5間門市，台中秀泰文心店也在4月1日熄燈，引發外界關注。對此，這一鍋餐飲集團表示，主要是租約到期，未來仍會持續展店。

這一小鍋是這一鍋餐飲集團旗下品牌，主打個人鍋，湯頭口味以亞洲風味為研發重點，將各地經典湯頭創新呈現，有石頭鍋、頤心菌菇鍋、御膳麻辣鍋、源味大骨鍋、絲滑麻奶鍋及老火湯等。用餐方式先選湯底，再依個人喜好決定肉品主餐。另有「呷BAR」二代店，自助吧無限供生鮮蔬食與蝦滑。

這一小鍋全台擁有許多分店，不過今年初關了5間門市，台中秀泰文心店也在4月1日熄燈，引發外界關注。針對門店調整議題，這一鍋集團表示，相關據點主要是租約到期後進行整體布局優化，透過汰弱留強與據點重整，持續提升整體營運效益與品牌競爭力。

▲這一小鍋「呷BAR」二代店的自助吧無限供生鮮蔬食與蝦滑。（圖／這一小鍋提供）

部分門店於原址結束營運後，已經移點或用新展店方式延續服務，例如高雄左營店移點至彩虹市集，台南則新增中華西店，進一步強化區域滲透率與通路覆蓋。少部分據點因應長期租約條件與市場環境變化，經整體評估後進行策略性調整，屬企業持續優化體質、提升營運效率的正常發展過程。

這一鍋也提到，嘉義秀泰文化店因租約到期，原定4月1日撤櫃，不過百貨商場看到品牌的成長動能，希望可以續約，雙方最後在3月31日完成簽約。目前全台仍有16家分店，未來仍會持續展店。

▲這一鍋餐飲集團推出全新燒肉品牌「本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO」。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

此外，這一鍋集團近期推出全新個人燒肉品牌「本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO」，3月進駐高雄巨蛋商圈，全店採吧檯式環狀座位配置，結合中島羽釜鍋台展示與板前備餐區現場切工，消費者在用餐過程中，能清楚看見料理長備料、切肉的每個細節，也讓一個人吃燒肉不再尷尬。店鋪營業時間到凌晨2點，橫跨午餐、晚餐與深夜。

▲原燒自助吧吃到飽店型再增4家。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下的原燒，繼台中西屯家樂福店、台北西門店、竹北光明店及台中公益店後，近期又有4家轉型為提供自助吧吃到飽模式，包括昨日開幕的嘉義耐斯店、今天以新店型亮相的三重龍門店，以及上周開張的板橋文化店和汐止遠雄店。

新開4家分店與鄉親同慶，4月30日前新北市民憑身分證件或名片到板橋文化、汐止遠雄和三重龍門店消費，以及嘉義鄉親出示「I、Q」開頭的身分證件或持嘉義縣市名片前往嘉義耐斯店，內用消費1客多人套餐，餐廳就送海味雙拼1份。