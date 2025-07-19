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全台最大「貴族世家」今起全面線上訂位　不提供現場排隊

▲全台最大「貴族世家」今起全面線上訂位，不提供現場排隊。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

貴族世家全台最大分店「板橋板新店」上周開幕，380元起就能享有上百道菜色吃到飽，馬上引發民眾排隊搶吃，為了不讓大家頂著太陽辛苦排隊，今日起全面改為線上訂位，不再提供現場候位與電話預約。

板橋板新店原本只提供現場候位，預計3個月後才開放線上訂位服務，但因現場排隊人潮過多再加上許多人詢問，業者在上周五開放3分之1的座位供線上訂位，但仍是一位難求。

▲貴族世家板橋板新店供應的熱食超過30道。（圖／記者黃士原攝）

不過業者日前公布，為了不讓大家頂著太陽排隊，今日起全面改為線上訂位（可預約未來2周），不再提供現場候位與電話預約，每日開放11個場次，用餐時間為100分鐘，若人數超過8位以上，請自行分開訂位。目前近兩周的假日全滿，但其他平日下午及晚上仍有多個時段可預約。

▲水果種類也超過20種。（圖／記者黃士原攝）

7月新開幕的貴族世家板橋板新店，目前全台最大的分店（座位數328個），自助餐檯也供應上百道菜色，貴族世家執行長李燈焜表示，其中熱食多達30多道，包括滷豬腳、紅燒肉、麻辣鴨血豆腐、炒麵、炸魚、炒青菜、紅燒茄子等，炸物區也有薯條、雞塊、地瓜球，同時還提供白飯及一整鍋的滷肉與咖哩，就怕民眾吃不飽。

價格部分，排餐430元起至650元，不吃牛的民眾有海鮮、雞排、豬排及羊排可選。如果怕吃了排餐就無法盡情享用其他菜色，也可以選擇單點自助吧，每人380元。

▲橫濱牛排平日午餐不限時活動回歸。（圖／取自橫濱牛排官網）

另外，橫濱牛排平日午餐不限時活動回歸了，這次只有宜蘭新月廣場店、桃園統領廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店4家分店適用，可從早上11點一路吃到下午5點，越早入場越划算。

橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

關鍵字： 美食雲 貴族世家 吃到飽 牛排館

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