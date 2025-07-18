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劍湖山門票買2送1水陸樂園玩到飽　住飯店含早2599元起

▲▼雲林劍湖山世界。（圖／業者提供）

▲雲林劍湖山世界。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

為回饋民眾，雲林劍湖山世界自7月18日起至8月31日推出超值「陽光歡樂599」專案，憑指定貼文截圖即可享有水陸暢玩門票「買2送1」優惠，三人同行平均每人只要約399元，就能暢玩刺激的飛天潛艇G5與沁涼消暑的小威の海盜村水樂園，水陸雙樂園一次玩到飽。

除了樂園門票大放送，劍湖山渡假大飯店也加碼推出「陽光歡樂599 劍湖山愛你久久2599專案」，活動期間內，兩人入住含早餐每晚只要2599元起，輕鬆享受高CP值的渡假體驗。更貼心的是，凡每人加價599元，即可享有樂園門票一張及飯店至樂園的免費接駁服務，讓遊客從住宿到遊園一站搞定，無須舟車勞頓。

▲▼桃園Xpark水族館。（圖／KKday提供）

▲住桃園機場凱悅酒店送Xpark水族館門票。（圖／KKday提供）

暑假旅遊旺季正式展開，旅遊電商平台KKday推出限時國旅優惠。即日起至7月25日止，每周四、五上午11點推出限量「買一送一」，包含小琉球船票、花蓮賞鯨團、遠雄海洋公園、一日遊等；還有「周五台灣日93折」及「全台飯店快閃優惠」，指定飯店如桃園機場凱悅酒店一泊二食含Xpark水族館門票，假日不加價、可升等機場景觀房型，售價7958元起。

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園門票有優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

針對戶外及親水體驗需求，KKday精選多款熱門行程，包括「小琉球來回船票」每人360元起、「小琉球透明獨木舟」240元起、「南澳金岳瀑布溯溪」、「遠雄海洋公園」、「太平山」、「杉林溪」、「日月潭拼車一日遊」等，最低千元有找。

關鍵字： 優惠快訊 雲林旅遊 劍湖山世界

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