承億聯合住宿券27折再送一張　五星酒店套票下殺14折

▲高雄承億酒店高空懸挑透明無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

「2025高雄國際夏季旅展」將於7月25日至28日於高雄展覽館登場，承億集團今年集結旗下「承億文旅」與「承億酒店」推出多款超值住宿券，最低下殺14折起，無論想環島輕旅或高雄奢華度假都能滿足，線上旅展同步開跑至7月28日為止。

本次承億集團主打「聯合住宿套票（買8贈1）」限時特價1萬5192元，等於27折優惠，共9張住宿券可單張使用或疊加換取不同房型。旅人可依喜好入住承億文旅淡水吹風、花蓮山知道、桃城茶樣子、潭日月，甚至可使用三張券入住五星級「承億酒店」，平日入住還享升等禮遇。

▲高雄承億酒店客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

五星級「承億酒店」位於高雄亞洲新灣區，為亞洲唯一與圖書館共構的設計酒店，旅展期間推出「平日住宿套票（五張一組）」限量優惠價2萬4000元、下殺14折，平均每晚4800元，即可入住經典和式雙人房含早餐；另一熱銷商品為「一泊二食住宿券」，優惠價8888元，適用平假日，含早餐及雙人晚餐，平日再享免費升等套房。

▲承億文旅潭日月。（圖／業者提供）

承億文旅旗下「潭日月」則祭出兩款明星商品：其一為「方山水獨賣套房平日住宿券」，旅展優惠價9999元，可入住擁有270度環湖景觀的獨賣套房一晚含早餐；另一款為「一泊二食住宿券」，優惠價4999元，可入住標準雙人房含早餐及一餐（晚餐或翌日午餐），平日入住還有機會升等行政房型。

▲高雄中央公園英迪格酒店。（圖／業者提供）

而高雄中央公園英迪格酒店迎接盛夏旅遊熱潮，推出兩大熱銷住宿專案，「無憂住含早晚餐」每晚4900元起，加1元即可升級雙人晚餐組合；另有暑期限定、即日起至9月30日登場的「摩登美食家 Foodie Family」家庭房一泊二食專案，平日每晚9100元起，即可入住設有獨立起居空間的大套房，含四人份早餐與市值近4000元的豐盛分享式晚餐，適合家庭客群輕鬆出遊、共享美味。

此次英迪格同步更新一樓Craft咖啡廳菜單，由主廚Roma領軍，以「熟悉家鄉味」為靈感，結合跨國料理手法及在地食材，帶來義式瘋狂水煮魚、金沙松阪豬燉飯等全新餐點，並啟動「試吃員招募」活動，將於8月4日至10日開放報名。配合新菜單，飯店全館至9月30日舉辦「夏日啤酒節」，Craft、Pier No.1高空酒吧等場域皆享「房客免費喝」、「買一送一」等多重優惠。