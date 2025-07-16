雲品進駐台東歷史建築「機關車庫」　千元就能享用烤鴨三吃

▲雲品進駐台東歷史建築「機關車庫」。（圖／雲品國際提供）

記者黃士原／台北報導

台東迎來中餐新地標！雲品國際正式進駐台東舊站歷史建築「機關車庫」，打造當地首間結合港式點心與烤鴨三吃的文創空間「機關車庫Tea House 1917」，7月20日正式開幕。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際自4年前便開始積極布局雙北及宜花東的餐旅市場，從台北君品酒店、新北烏來蘇卡利漫活、宜蘭礁溪品文旅、花蓮米崙丼飯屋、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台東寶桑町屋、北町丼飯屋、魚刺人雞蛋糕寶桑店，以及將開幕的台東舊站「機關車庫Tea House 1917」，旅遊餐飲的點、線、面已經完整串聯。

▲7月20日開幕「機關車庫Tea House 1917」，曾為火車修復重鎮的木構機關車庫。（圖／雲品國際提供）

▲「機關車庫Tea House 1917」提供豐富多元的餐點選擇。（圖／雲品國際提供）

7月20日開幕「機關車庫Tea House 1917」，曾為火車修復重鎮的木構機關車庫，建於日治時期，是東部鐵道三大機關車庫中唯一保存至今的日式半木造越屋頂建築。雲品國際進駐後，提供豐富多元的餐點選擇，涵蓋開胃菜、燒臘滷味、港式湯品、飯麵主食、蔬菜料理、點心、甜品與飲品等多個類別。其中，招牌燒賣與經典牛肉丸，每份僅售65元，而頤宮中餐廳的招牌甜點「炸豆腐奶」也吃得到。

此外，餐廳同步推出台東市區唯一「千元烤鴨三吃」內用服務，經典的櫻桃片皮鴨肉質細嫩、油脂分佈均勻，三吃包含片皮鴨捲、特製醬香鴨腿、雪菜鴨湯滾米粉，開幕價每隻980元+10%。

▲全台最大「貴族世家」分店開放線上訂位。（圖／記者黃士原攝）

另外，「貴族世家」全台最大分店「板橋板新店」上周開幕，380元起就能享有上百道菜色吃到飽，馬上引發民眾排隊搶吃，而原本3個月後才開放線上訂位服務，但因現場排隊人潮過多再加上許多人詢問，業者在上周五提前開放，可預約未來14天座位，但目前已全被訂滿。

▲貴族世家板橋板新店供應的熱食超過30道。（圖／記者黃士原攝）

除了座位數最多，貴族世家板橋板新店的自助餐檯也供應上百道菜色，李燈焜表示，其中熱食多達30多道，包括滷豬腳、紅燒肉、麻辣鴨血豆腐、炒麵、炸魚、炒青菜、紅燒茄子等，炸物區也有薯條、雞塊、地瓜球，同時還提供白飯及一整鍋的滷肉與咖哩，就怕民眾吃不飽。