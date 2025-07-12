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姓名同音「王品謝禮」任一字　王品牛排請吃法式焗烤龍蝦

▲王品牛排「法式焗龍蝦」 。（圖／王品提供）

▲王品牛排「法式焗龍蝦」 。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻暑假聚餐旺季，王品集團旗下11個品牌已先行推出各種好康活動，而王品牛排日前祭出姓名優惠，只要姓名同音「王、品、謝、禮」任一字，就能免費享用法式焗烤龍蝦。

王品牛排成立於1993年11月，是王品集團的創始品牌，招牌就是一頭牛只供應6客的經典「王品牛小排」。搶攻暑假聚餐旺季，品牌自7月14日至8月29日的平日時段祭出姓名優惠，只要姓名同音「王、品、謝、禮」任一字，內用消費2客套餐，就送法式焗烤龍蝦1隻，消費4客套餐送2隻。

此外，王品牛排慶祝高雄裕誠店開幕，7月14日至7月31日，點餐及結帳時，主動出示在高雄任一處拍攝的影片或照片，或2025年高雄巨蛋演唱會票根任1張，內用消費兩客套餐，餐廳也送「法式焗龍蝦」1隻，消費4客套餐款待2隻，可依此類推。

▲三商鮮五丼「招牌牛丼」。（圖／三商餐飲提供）

▲三商鮮五丼「招牌牛丼」。（圖／三商餐飲提供）

三商餐飲集團旗下日式丼飯品牌「三商鮮五丼」，則在7月14日至7月18日限時推出「牛丼祭」，多款人氣牛丼超值回饋登場。「招牌牛丼」原價135元、特價99元；「韓式泡菜牛丼」與「半熟蛋蔥香牛丼」則從原價155元降至119元。此外，活動期間單筆消費滿220元，還可獲贈45元小菜兌換券1張，數量有限，送完為止。

▲壽司郎7周年第二波優惠昨日登場。（圖／壽司郎提供）

壽司郎7周年創業祭第二波優惠，7月27日前，不僅祭出黑鮪魚厚切中腹特價60元，同時推出多款限量商品，包括松葉蟹、生鮑魚，以及攜手日本拉麵名店「貝ガラ屋」推出牡蠣白湯拉麵。

▲松葉蟹2種（90元）。（圖／壽司郎提供）

最受矚目的黑鮪魚厚切中腹，選用來自南半球冷水海域的南方黑鮪魚，油脂豐富，以厚切方式呈現，優惠價只要60元；「松葉蟹2種（90元）」則一次滿足兩種吃法，水煮蟹肉刷上蟹味噌（蟹膏）炙燒，另一吃則是搭配鮭魚卵與海苔的蟹肉壽司；「生鮑魚（40元）」Q彈口感。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 王品集團 王品牛排

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