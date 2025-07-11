住礁溪飯店送吃到飽＋鍋物晚餐　體驗划全台唯一S型稻浪獨木舟

▲礁溪麒麟酒店推出夏日小旅行專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

想要來場放鬆度假之旅，就到礁溪走一趟吧！礁溪麒麟酒店從7月20日起推出一泊二食住房專案，雙人入住每晚3840元起，享早餐吃到飽、鍋物晚餐，還能體驗全台唯一S型稻浪獨木舟。

▲客房示意圖。

礁溪麒麟酒店此次推出「蘭陽食光悠遊微旅行」專案，預訂指定房型「謐境輕奢雙人客房」或「垠際景觀豪華客房」住房專案，即可免費享用雙人異國自助早餐，還能品嚐館內獨家鍋物「桂苑 HOT POT」，再搭配飲品無限暢飲與霜淇淋吃到飽的自助吧。

▲宜蘭S型稻浪獨木舟。（圖／驚豔台灣文創提供）

同時業者攜手「驚豔台灣文創Stunning Taiwan」，推出住客限定的專屬加購「蘭陽悠遊微旅行」，行程將由在地達人帶路，搭乘微醺巴士輕鬆出發，走訪蘭陽新八景之一的「中福酒廠」，品嘗米糠酒及甘酒等三款在地特色酒種；接著，前往全台唯一能穿梭稻田水道的「稻浪獨木舟」，乘著獨木舟悠遊在S型水道中，二人成團每人2800元。

▲礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

而在地植癒系溫泉旅宿「冠翔泉旅」在這個夏天就結合玩水、溫泉、美食與體驗等元素，規劃全新小旅行提案，不僅可以打水仗、DIY蔥油餅與古早童玩，並能抽「療癒三籤」，把足浴包、在地零食帶回家，還提供能吃到下午1點半的早午餐，讓旅客走進飯店就不想出門。

▲每間客房均擁有自己的植栽景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼飯店推出暑假專屬體驗，抽「療癒三籤」換伴手禮。（圖／記者蔡玟君攝）

這個夏天為了讓旅客能待在飯店就能玩上一整天，業者推出全新「Fun暑假・森呼吸」專案，規劃出一系列館內活動。如「療癒三籤」以藥材行昔日從木櫃中抓藥為靈感，由旅客抽取健康、美食或享樂籤，憑籤可兌換宜蘭百年「廣生藥房」的漢方足浴包與美顏茶飲，或是台灣首間推廣精釀啤酒的「吉姆老爹精釀啤酒」，或在地零食、按摩券。

▲▼戶外溫泉區可以打水仗。（圖／記者蔡玟君攝）

而館內的戶外溫泉區與室內親子遊樂區也推出許多體驗活動。戶外溫泉區的小鴨池於下午3點至4點間提供水槍、黃色小鴨等設備，讓親子盡情打水仗；親子遊樂區則除了可以玩賽車、跳房子、踢毽子、丟沙包，還可以DIY古早童玩，並設有露營風電影院，暑假期間於每周六夜晚讓大人小孩在此看電影。