ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住礁溪飯店送吃到飽＋鍋物晚餐　體驗划全台唯一S型稻浪獨木舟

▲▼礁溪麒麟酒店。（圖／業者提供）

▲礁溪麒麟酒店推出夏日小旅行專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

想要來場放鬆度假之旅，就到礁溪走一趟吧！礁溪麒麟酒店從7月20日起推出一泊二食住房專案，雙人入住每晚3840元起，享早餐吃到飽、鍋物晚餐，還能體驗全台唯一S型稻浪獨木舟。

▲▼礁溪麒麟酒店。（圖／業者提供）

▲客房示意圖。

礁溪麒麟酒店此次推出「蘭陽食光悠遊微旅行」專案，預訂指定房型「謐境輕奢雙人客房」或「垠際景觀豪華客房」住房專案，即可免費享用雙人異國自助早餐，還能品嚐館內獨家鍋物「桂苑 HOT POT」，再搭配飲品無限暢飲與霜淇淋吃到飽的自助吧。

▲▼宜蘭稻浪獨木舟。（圖／驚豔台灣文創提供）

▲宜蘭S型稻浪獨木舟。（圖／驚豔台灣文創提供）

同時業者攜手「驚豔台灣文創Stunning Taiwan」，推出住客限定的專屬加購「蘭陽悠遊微旅行」，行程將由在地達人帶路，搭乘微醺巴士輕鬆出發，走訪蘭陽新八景之一的「中福酒廠」，品嘗米糠酒及甘酒等三款在地特色酒種；接著，前往全台唯一能穿梭稻田水道的「稻浪獨木舟」，乘著獨木舟悠遊在S型水道中，二人成團每人2800元。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

而在地植癒系溫泉旅宿「冠翔泉旅」在這個夏天就結合玩水、溫泉、美食與體驗等元素，規劃全新小旅行提案，不僅可以打水仗、DIY蔥油餅與古早童玩，並能抽「療癒三籤」，把足浴包、在地零食帶回家，還提供能吃到下午1點半的早午餐，讓旅客走進飯店就不想出門。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每間客房均擁有自己的植栽景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼飯店推出暑假專屬體驗，抽「療癒三籤」換伴手禮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

這個夏天為了讓旅客能待在飯店就能玩上一整天，業者推出全新「Fun暑假・森呼吸」專案，規劃出一系列館內活動。如「療癒三籤」以藥材行昔日從木櫃中抓藥為靈感，由旅客抽取健康、美食或享樂籤，憑籤可兌換宜蘭百年「廣生藥房」的漢方足浴包與美顏茶飲，或是台灣首間推廣精釀啤酒的「吉姆老爹精釀啤酒」，或在地零食、按摩券。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼戶外溫泉區可以打水仗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

而館內的戶外溫泉區與室內親子遊樂區也推出許多體驗活動。戶外溫泉區的小鴨池於下午3點至4點間提供水槍、黃色小鴨等設備，讓親子盡情打水仗；親子遊樂區則除了可以玩賽車、跳房子、踢毽子、丟沙包，還可以DIY古早童玩，並設有露營風電影院，暑假期間於每周六夜晚讓大人小孩在此看電影。

關鍵字： 優惠快訊 住宿優惠 宜蘭旅遊 礁溪旅遊 礁溪麒麟酒店 度假旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

彰化淹水路邊見吳郭魚在游　被媽撿回家做成香煎魚料理

推薦閱讀

港務公司、觀光署與港港局攜手　在濟州郵輪論壇爭取航線

港務公司、觀光署與港港局攜手　在濟州郵輪論壇爭取航線

住礁溪飯店送吃到飽＋鍋物晚餐

住礁溪飯店送吃到飽＋鍋物晚餐

東京人氣居酒屋「酒井商會」來台客座

東京人氣居酒屋「酒井商會」來台客座

台灣人愛去日本　玩二三線城市3難題曝

台灣人愛去日本　玩二三線城市3難題曝

全台唯一Newport乾式熟成肋眼

全台唯一Newport乾式熟成肋眼

雙流森林遊樂區恢復開園　涉水區域需繞道

雙流森林遊樂區恢復開園　涉水區域需繞道

苗栗華陶窯最新體驗可捏陶、玩生態

苗栗華陶窯最新體驗可捏陶、玩生態

肯德基冰心蛋撻風味冰淇淋升級回歸　

肯德基冰心蛋撻風味冰淇淋升級回歸　

澳門最美酒店「摩珀斯酒廊」下午茶開箱

澳門最美酒店「摩珀斯酒廊」下午茶開箱

航港局辦理2025海運安全季　展開搭乘客船安全須知宣導活動

航港局辦理2025海運安全季　展開搭乘客船安全須知宣導活動

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大「貴族世家」分店今開幕

3200元起　「3飯店線上旅展」開賣

台灣人愛去日本　玩二三線城市3難題曝

55歲以上吃Buffet「第2人55折」

星野「虹夕諾雅谷關」新專案先看

熬過颱風　通霄22座沙雕7/12起免費看

天母新地標！咖啡圖書館無限暢飲美式

百元低消就能享受33樓高空美景！

台中南屯「必比登推薦」美食一日遊！

出國小心！4旅行社財務異常遭勒令停業

熱門行程

最新新聞更多

港務公司、觀光署與港港局攜手　在濟州郵輪論壇爭取航線

住礁溪飯店送吃到飽＋鍋物晚餐

東京人氣居酒屋「酒井商會」來台客座

台灣人愛去日本　玩二三線城市3難題曝

全台唯一Newport乾式熟成肋眼

雙流森林遊樂區恢復開園　涉水區域需繞道

苗栗華陶窯最新體驗可捏陶、玩生態

肯德基冰心蛋撻風味冰淇淋升級回歸　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366