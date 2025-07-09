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鶴茶樓夏季芒果季開跑　楊枝甘露回歸、芒果冰沙新上市

▲▼鶴茶樓芒果季。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓芒果季回來了。（圖／鶴茶樓提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「鶴茶樓」推出夏季限定「芒果系列」，不僅經典「楊枝甘露」回歸，還有新品「愛文芒果冰沙」，7月14日起正式開賣，並祭出限時1天「第2杯半價」優惠。

鶴茶樓芒果季登場，經典回歸的「楊枝甘露」選用愛文芒果打成細緻冰沙作為基底，再層層堆疊手工鶴頂紅茶凍、紅肉葡萄柚果粒、芒果果肉及椰奶，大杯售價90元。

另一款為全新「愛文芒果冰沙」，清涼芒果冰沙搭配一粒粒芒果丁，打造濃郁果香口感，中杯售價80元。以上2款飲品將在7月14日於全門市開賣，當天還可享「任選第2杯半價」優惠，每人限購2組，以價低者為優惠品項。

▲▼可不可熟成紅茶水果支線推出全新夏季飲品「桑心太平楊」，還有全新配料「春梅凍」。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶推出全新夏季飲品「桑心太平楊」，還有全新配料「春梅凍」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

可不可熟成紅茶水果支線推出全新夏季飲品「桑心太平楊（楊梅桑椹冰茶）」，使用保留纖維的盛產桑椹及楊梅，結合春芽綠茶製成，更放入新配料「春梅凍」增添咀嚼口感，售價55元起；「春梅凍」是把春梅冰茶變身成新配料，口感介於粉粿與茶凍之間，鹹甜帶酸、滑順Q彈，每份15元，開放全品項加料，即日起於全門市開賣。

▲▼可不可熟成紅茶水果支線推出全新夏季飲品「桑心太平楊」，還有全新配料「春梅凍」。（圖／記者蕭筠攝）

▲買新品可獲得限量手提紙杯套，會員加碼開放加購全新楊梅成哥造型玩偶吊飾。

歡慶新品上市，即日起凡購買「桑心太平楊」1杯即送限量手提紙杯套1個，數量有限、送完為止；會員加碼可以加購價248元獲得超萌「楊梅成哥造型玩偶吊飾」，限門市現場會員加購，單筆不限加購次數，數量有限、售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 鶴茶樓 可不可熟成紅茶

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