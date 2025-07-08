亞尼克「薄荷季」開跑　推3款薄荷巧克力甜點

▲亞尼克薄荷季開跑。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣甜點品牌「亞尼克」最新「薄荷季」登場，一次推出3款薄荷巧克力甜點，包括人氣熱銷「薄荷巧克力脆片生乳捲」、「薄荷巧克力黑酷曲」升級回歸，還有全新「薄荷巧克力蛋糕」，即日起正式開賣。

▲薄荷巧克力脆片生乳捲升級回歸。

亞尼克「薄荷季」開跑，推出升級回歸的「薄荷巧克力脆片生乳捲」，選用特黑泡芙蛋糕體點綴巧克力豆，再捲入北海道奶霜、舒涼薄荷奶霜及巧克力脆片，增量的義大利薄荷醬讓入口涼感更升級，每條售價495元、12公分獨享捲售價450元。

▲薄荷巧克力黑酷曲內餡搭配OREO巧克力酥餅、薄荷奶霜，還有特調薄荷奶霜及巧克力碎片。

▲薄荷巧克力蛋糕為全新品項。

「薄荷巧克力黑酷曲」選用薄荷磅蛋糕碎粒包裹著整顆特黑泡芙蛋糕，內餡搭配OREO巧克力酥餅、薄荷奶霜，還有特調薄荷奶霜及巧克力碎片，6吋售價495元、8吋切片89元。

全新登場的「薄荷巧克力蛋糕」，是綿密巧克力蛋糕以厚厚一層薄荷奶霜包覆，再覆上73%貝可拉巧克力，點綴薄荷奶霜，6吋售價950元，即日起於全門市上市。

▲立頓水蜜桃冰茶泡芙吃得到濃郁果香。（圖／beard papa's提供）

日系泡芙專賣店「beard papa's」7月則再度找來立頓推出全新「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，使用立頓水蜜桃冰茶即溶飲品結合經典卡士達醬，打造出帶有濃郁果香的「立頓水蜜桃冰茶卡士達內餡」，搭配酥鬆派皮一口咬下，炸出微酸鮮甜的滋味，每顆售價80元起。

▲本月還有首度推出的限定派皮「珍珠糖耶克」。

本月還有首度推出的限定派皮「珍珠糖耶克」，在日式泡芙派皮上來回淋上香醇巧克力醬，再輕撒珍珠糖增添酥脆口感，無論是搭配經典香草卡士達或立頓水蜜桃冰茶通通沒問題，售價75元起，限於指定門市販售。

▲抹茶歐蕾泡芙強勢回歸。

另外季節限定口味則是人氣回歸的「抹茶歐蕾泡芙」，選用來自靜岡的抹茶粉加入經典卡士達醬，再結合鮮奶油揉合成抹茶歐蕾卡士達內餡，最後在泡芙外皮撒上抹茶粉，打造雙重抹茶香，每顆售價80元起，限於指定門市販售。