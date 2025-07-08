ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」　新推8道限定料理

▲旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台南店明開幕。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

府城的老饕終於等到了！饗賓餐旅旗下的旭集台南西門店將於明天開幕，空間設計靈感汲取台南的文化核心與歷史紋理，而且還設計南城枝豆葛粿、鴨香米糕芝丸揚等8道限定料理。目前台南店1個月內訂位，前兩周已全滿，其他時段也僅剩零星空位。

▲旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台南店位於新光三越台南新天地本館6樓C區，占地470坪。（圖／饗賓集團提供）

明天開幕的旭集台南西門店，位於新光三越台南新天地本館6樓C區，占地470坪，提供386個客席座位，空間設計靈感汲取台南的文化核心與歷史紋理，融合五條港、嘉南大圳、孔廟、赤崁樓、億載金城等在地意象。

▲旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」。（圖／饗賓集團提供）

▲鴨香米糕芝丸揚。（圖／饗賓集團提供）

旭集也精心設計8道台南西門店限定料理及2款限定調酒，將府城經典小吃碗粿、米糕及肉圓結合日式料理手法，「南城枝豆葛粿」以日式料理常見手法，用冷食方式重現碗粿口感；「鴨香米糕芝丸揚」結合台式米糕及義大利Arancini炸飯糰的特點，重新詮釋和風洋食；「千縷蒡絲藕糕」則將牛蒡炒香，加入葛粉及蓮藕粉，塑形成略帶剔透感的牛蒡蓮藕餅；「安平魚蒸圓佐柚子胡椒」在傳統肉圓內餡中加入虱目魚肚丁，外皮以紫蘇碎點綴，融入日式元素，搭配柴魚和風柚子胡椒製成的旭集醬汁。

▲旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」。（圖／饗賓集團提供）

▲安平魚蒸圓佐柚子胡椒。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台南西門店開幕期間，穿和服或浴衣至台南店用餐，即贈送限量「緣起物特典」1組。（圖／饗賓集團提供）

旭集台南西門店除了持續與在地知名甜品店「蜷尾家」合作，也攜手台南人氣酒吧「Bar INFU」調酒師 Benjamin碰撞出兩款限定調酒，「雪鞠」以清酒純淨酒香，交融橙花與藍柑橘的淡雅甜韻，香氣輕盈如雪，圓潤口感宛如細緻花鞠，溫柔清甜；「波間」則能感受琴酒與椰子水交織的冷冽清爽，昆布與海鹽釋出鹹鮮旨味，以黑胡椒的微辣刺激收尾。

旭集台南西門店開幕期間（7月9日至8月15日）推出限定活動「南城夏祭」，民眾換上和服或浴衣至台南店用餐，即贈送限量「緣起物特典」1組。

▲王品旗下「青花驕」再度攜手國立故宮博物院跨界合作。（圖／王品提供）

▲王品旗下「青花驕」再度攜手國立故宮博物院跨界合作，上圖為「驕公鼎肩小排牛肉麵」。（圖／王品提供）

另外，王品旗下「青花驕」再度攜手國立故宮博物院，以「文物入席」為概念，結合麻辣鍋饗宴與國寶級展演，研發以「青花番蓮紋盤」盛裝的「紹興酒香和牛三拼」、故宮國寶文物「毛公鼎」設計的「驕公鼎肩小排牛肉麵」，以及甜點「冰心琥珀綠豆糕」。

▲王品旗下「青花驕」再度攜手國立故宮博物院跨界合作。（圖／王品提供）

▲冰心琥珀綠豆糕。（圖／王品提供）

除了用餐，台北中山北旗艦店包廂提供專屬沉浸式博物館體驗用餐環境，門店部分空間並有靜態畫作呈現，營造沉靜而詩意的用餐氛圍；高雄台鋁店同步展出「會動的清明上河圖」，台北光復南店則以《清 王炳仿趙伯駒桃源圖卷》營造山水意境，打造清幽用餐體驗。
 

關鍵字： 美食雲 旭集 Buffet 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

推薦閱讀

亞尼克最新薄荷巧克力季開跑

亞尼克最新薄荷巧克力季開跑

天母新地標！咖啡圖書館無限暢飲美式

天母新地標！咖啡圖書館無限暢飲美式

末日沒來　台人赴日報復性下單湧現

末日沒來　台人赴日報復性下單湧現

旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」

旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」

暑假新去處　淡水滬尾休閒農業區推小農市集、獨角仙生態旅行

暑假新去處　淡水滬尾休閒農業區推小農市集、獨角仙生態旅行

秀「鮪魚肚」玩六福水樂園只要499元

秀「鮪魚肚」玩六福水樂園只要499元

日本飯店太貴？　LAWSON祭「車上住宿」

日本飯店太貴？　LAWSON祭「車上住宿」

宜蘭長埤湖藏迷你驢動物園！

宜蘭長埤湖藏迷你驢動物園！

必勝客聯名大苑子推2款夏季甜點

必勝客聯名大苑子推2款夏季甜點

飛韓國999元今晚開搶

飛韓國999元今晚開搶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

百元低消就能享受33樓高空美景！

淡水「4千坪鹿角蕨園區」新開幕

緬甸華僑因懷念母親而創立家鄉味小店

觀音瀑布7/14起連3天免費入園

北部3處天然泳池！最低0元玩整天

新竹古早味「歪頭冰」一支才賣14元！

7家手搖飲最新優惠懶人包

秀「鮪魚肚」玩六福水樂園只要499元

末日沒來　台人赴日報復性下單湧現

國聯快閃優惠「住大巨蛋旁只要2999」　圓山新專案送密道導覽

熱門行程

最新新聞更多

亞尼克最新薄荷巧克力季開跑

天母新地標！咖啡圖書館無限暢飲美式

末日沒來　台人赴日報復性下單湧現

旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」

暑假新去處　淡水滬尾休閒農業區推小農市集、獨角仙生態旅行

秀「鮪魚肚」玩六福水樂園只要499元

日本飯店太貴？　LAWSON祭「車上住宿」

宜蘭長埤湖藏迷你驢動物園！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366