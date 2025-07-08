旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」　新推8道限定料理

▲旭集台南店明開幕。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

府城的老饕終於等到了！饗賓餐旅旗下的旭集台南西門店將於明天開幕，空間設計靈感汲取台南的文化核心與歷史紋理，而且還設計南城枝豆葛粿、鴨香米糕芝丸揚等8道限定料理。目前台南店1個月內訂位，前兩周已全滿，其他時段也僅剩零星空位。

▲旭集台南店位於新光三越台南新天地本館6樓C區，占地470坪。（圖／饗賓集團提供）

明天開幕的旭集台南西門店，位於新光三越台南新天地本館6樓C區，占地470坪，提供386個客席座位，空間設計靈感汲取台南的文化核心與歷史紋理，融合五條港、嘉南大圳、孔廟、赤崁樓、億載金城等在地意象。

▲鴨香米糕芝丸揚。（圖／饗賓集團提供）

旭集也精心設計8道台南西門店限定料理及2款限定調酒，將府城經典小吃碗粿、米糕及肉圓結合日式料理手法，「南城枝豆葛粿」以日式料理常見手法，用冷食方式重現碗粿口感；「鴨香米糕芝丸揚」結合台式米糕及義大利Arancini炸飯糰的特點，重新詮釋和風洋食；「千縷蒡絲藕糕」則將牛蒡炒香，加入葛粉及蓮藕粉，塑形成略帶剔透感的牛蒡蓮藕餅；「安平魚蒸圓佐柚子胡椒」在傳統肉圓內餡中加入虱目魚肚丁，外皮以紫蘇碎點綴，融入日式元素，搭配柴魚和風柚子胡椒製成的旭集醬汁。

▲安平魚蒸圓佐柚子胡椒。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台南西門店開幕期間，穿和服或浴衣至台南店用餐，即贈送限量「緣起物特典」1組。（圖／饗賓集團提供）

旭集台南西門店除了持續與在地知名甜品店「蜷尾家」合作，也攜手台南人氣酒吧「Bar INFU」調酒師 Benjamin碰撞出兩款限定調酒，「雪鞠」以清酒純淨酒香，交融橙花與藍柑橘的淡雅甜韻，香氣輕盈如雪，圓潤口感宛如細緻花鞠，溫柔清甜；「波間」則能感受琴酒與椰子水交織的冷冽清爽，昆布與海鹽釋出鹹鮮旨味，以黑胡椒的微辣刺激收尾。

旭集台南西門店開幕期間（7月9日至8月15日）推出限定活動「南城夏祭」，民眾換上和服或浴衣至台南店用餐，即贈送限量「緣起物特典」1組。

▲王品旗下「青花驕」再度攜手國立故宮博物院跨界合作，上圖為「驕公鼎肩小排牛肉麵」。（圖／王品提供）

另外，王品旗下「青花驕」再度攜手國立故宮博物院，以「文物入席」為概念，結合麻辣鍋饗宴與國寶級展演，研發以「青花番蓮紋盤」盛裝的「紹興酒香和牛三拼」、故宮國寶文物「毛公鼎」設計的「驕公鼎肩小排牛肉麵」，以及甜點「冰心琥珀綠豆糕」。

▲冰心琥珀綠豆糕。（圖／王品提供）

除了用餐，台北中山北旗艦店包廂提供專屬沉浸式博物館體驗用餐環境，門店部分空間並有靜態畫作呈現，營造沉靜而詩意的用餐氛圍；高雄台鋁店同步展出「會動的清明上河圖」，台北光復南店則以《清 王炳仿趙伯駒桃源圖卷》營造山水意境，打造清幽用餐體驗。

