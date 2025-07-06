人氣韓式炒雞品牌「甩鍋雞」連關2店　全台僅剩1家

▲甩鍋雞連關2店，全台僅剩1家門市。（圖／甩鍋雞提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2023年登台的韓國炒雞品牌「甩鍋雞」目前在台擁有3間門市，不料「台中中友店」、「桃園att店」近日紛紛宣布將於7月20日結束營業，全台僅剩台北西門店。消息一出也引來大批網友不捨留言「怎麼會這樣超級好吃的說」、「太可惜了，很好吃」。

甩鍋雞台中中友店、桃園att店於7月發出「結束營業公告」，2家門市將在7月20日正式熄燈，關店原因為各項營運成本不斷加劇，已無力再繼續吸收承擔，故只能忍痛做出歇業決定，貼文一出也湧進不少人留言「怎麼會這樣滿好吃的說」、「天啊」、「最愛的甩鍋雞要倒了我都吃成熱衷粉絲了」。

▲甩鍋雞以炒雞做為主打，並採用半自助式吃到飽方式。

「甩鍋雞」在韓國分店多達百家，以炒雞做為主打餐點，並採用半自助式吃到飽方式，主菜炒雞採現點現炒，炒至8分熟後上桌，消費者可依喜好取用自助吧上的各種配料一起食用；還能加入高湯煮成火鍋，牛肉片、豬肉片可請服務人員協助加點，一樣無限量供應，因為親民價格深受不少人喜歡。

甩鍋雞台灣首店插旗台北西門町，於2023年9月開幕，2024年5月起陸續於桃園ATT筷食尚、台中中友百貨展店，在台共有3間門市，如今隨著台中中友店、桃園att店熄燈，全台則僅剩台北西門店。

▲和平島米苔目歇業，藝人吳怡霈也發文不捨。（圖／取自吳怡霈(Patty)臉書）

另外，位於基隆和平島菜市場入口的「和平島米苔目」，已有50多年歷史，除了供應古早味米苔目，店裡還有販售各種平價麵食、小菜，都是50元有找的銅板價，早上5點開始營業，是許多在地人的早餐選擇。不過，老闆娘年事已高決定退休，已於前天結束營業，消息傳出後，讓許多在地人覺得不捨。

藝人吳怡霈也發文感嘆，「我說從3歲開始，每天早上跟阿嬤去市場買菜，阿嬤就把我放在這一攤，吃米苔目當早餐」。她也提到，「和平島又消失一家，我記憶中的味，一家是福州魚丸，一家是市場米苔目」，相聚離開都有時候，沒有什麼會永垂不朽，你記憶中的味是什麼呢？如果還在，去回味一下吧。