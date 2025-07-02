台東熱氣球嘉年華7/5登場　必看亮點、光雕場次、交通接駁攻略

▲今年台灣熱氣球嘉年華有哆啦A夢造型球。（圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）
記者蔡玟君／綜合報導
2025台灣國際熱氣球嘉年華將從7月5日起在台東鹿野高台登場，《ETtoday新聞雲》整理出今年必看亮點、交通資訊，還有熱氣球光雕音樂會場次與時間，提供計畫前往的民眾參考。
活動時間
2025台灣國際熱氣球嘉年華今年從7月5日至8月21日為止在鹿野高台登場，每周二為公休日。
▲熱氣球繫留體驗示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）
活動亮點
1.哆啦A夢造型球與無人機秀
台灣國際熱氣球嘉年華今年邁入第15屆，台東縣政府特別與風靡全球的IP《哆啦A夢》合作，不僅有哆啦A夢熱氣球在活動期間天天展出，更打造主題無人機秀，在熱氣球光雕音樂會中演出。
2.跟著追球日誌看造型球
除了哆啦A夢熱氣球外，今年也有多顆可愛的造型球現身鹿野高台，包括媽祖球、喔熊球、福利熊球、蠟筆球、幸運小褲褲、柯奇狗狗、Hello Kitty等，跟著追球日誌，在不同日期可以看可愛的熱氣球在空中展示。
3.熱氣球繫留體驗
熱氣球繫留體驗在活動期間每天清晨5:30至7:00，及傍晚17:00至18:30舉行，並規劃於上午5:00及下午16:00開放現場購票，採現場排隊，每人每場限購2張，也可至易遊網線上預約購票，但逢鹿野高台光雕音樂會場次僅開放現場購票，暫停線上預約。
▲今年有哆啦A夢無人機。（圖／台東縣政府提供）
熱氣球光雕音樂會場次一覽
7月6日（日）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）
7月10日（四）4:00 太麻里鄉 太麻里曙光園區（曙光）
7月17日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）
7月24日（四）19:00 池上鄉 大坡池（煙火）
7月31日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機）
8月7日（四）19:00 台東國際地標（無人機+煙火）
8月14日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）
8月21日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）
▲▼熱氣球嘉年華交通接駁。（圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）
交通資訊
主辦單位規劃有「台東轉運站、台東火車站→鹿野高台」接駁車，每人單程票75元，車程約1小時；「鹿野火車站、崑慈堂、鹿野遊客中心→鹿野高台」接駁路線則為每人25元。配合活動，每周二公休暫停行駛。
活動期間每周六、日及鹿野高台光雕音樂會場次，在下午3點30分至5點30分將於鹿野火車站加開接駁車前往高台活動會場；晚上6點30、6點50分加開活動會場往鹿野火車站接駁車。凡鹿野高台光雕音樂會場次，將於晚上8點20分至8點50分加開活動會場往鹿野火車站接駁車。
▲▼哆啦A夢公仔現身台東6地標。（圖／台東縣政府提供）
市區打卡點
台東縣政府表示，為擴大熱氣球嘉年華活動熱鬧氛圍體驗，分別在台東市區的台東縣政府廣場、台東火車站、鐵花新聚落、台東故事館、北町日式建築宿舍群與台東轉運站等6處設置打卡點，每個打卡點都有不同的驚喜，只要完成指定任務，還可獲得轉動巨無霸扭蛋的機會，數量有限，換完為止。
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