台東熱氣球嘉年華7/5登場　必看亮點、光雕場次、交通接駁攻略

▲今年台灣熱氣球嘉年華有哆啦A夢造型球。（圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

2025台灣國際熱氣球嘉年華將從7月5日起在台東鹿野高台登場，《ETtoday新聞雲》整理出今年必看亮點、交通資訊，還有熱氣球光雕音樂會場次與時間，提供計畫前往的民眾參考。

活動時間

2025台灣國際熱氣球嘉年華今年從7月5日至8月21日為止在鹿野高台登場，每周二為公休日。

▲熱氣球繫留體驗示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

活動亮點

1.哆啦A夢造型球與無人機秀

台灣國際熱氣球嘉年華今年邁入第15屆，台東縣政府特別與風靡全球的IP《哆啦A夢》合作，不僅有哆啦A夢熱氣球在活動期間天天展出，更打造主題無人機秀，在熱氣球光雕音樂會中演出。

2.跟著追球日誌看造型球

除了哆啦A夢熱氣球外，今年也有多顆可愛的造型球現身鹿野高台，包括媽祖球、喔熊球、福利熊球、蠟筆球、幸運小褲褲、柯奇狗狗、Hello Kitty等，跟著追球日誌，在不同日期可以看可愛的熱氣球在空中展示。

3.熱氣球繫留體驗

熱氣球繫留體驗在活動期間每天清晨5:30至7:00，及傍晚17:00至18:30舉行，並規劃於上午5:00及下午16:00開放現場購票，採現場排隊，每人每場限購2張，也可至易遊網線上預約購票，但逢鹿野高台光雕音樂會場次僅開放現場購票，暫停線上預約。

▲今年有哆啦A夢無人機。（圖／台東縣政府提供）

熱氣球光雕音樂會場次一覽

7月6日（日）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）

7月10日（四）4:00 太麻里鄉 太麻里曙光園區（曙光）

7月17日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）

7月24日（四）19:00 池上鄉 大坡池（煙火）

7月31日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機）

8月7日（四）19:00 台東國際地標（無人機+煙火）

8月14日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）

8月21日（四）19:00 鹿野鄉 鹿野高台（無人機+煙火）

▲▼熱氣球嘉年華交通接駁。（圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）

交通資訊

主辦單位規劃有「台東轉運站、台東火車站→鹿野高台」接駁車，每人單程票75元，車程約1小時；「鹿野火車站、崑慈堂、鹿野遊客中心→鹿野高台」接駁路線則為每人25元。配合活動，每周二公休暫停行駛。

活動期間每周六、日及鹿野高台光雕音樂會場次，在下午3點30分至5點30分將於鹿野火車站加開接駁車前往高台活動會場；晚上6點30、6點50分加開活動會場往鹿野火車站接駁車。凡鹿野高台光雕音樂會場次，將於晚上8點20分至8點50分加開活動會場往鹿野火車站接駁車。

▲▼哆啦A夢公仔現身台東6地標。（圖／台東縣政府提供）

市區打卡點

台東縣政府表示，為擴大熱氣球嘉年華活動熱鬧氛圍體驗，分別在台東市區的台東縣政府廣場、台東火車站、鐵花新聚落、台東故事館、北町日式建築宿舍群與台東轉運站等6處設置打卡點，每個打卡點都有不同的驚喜，只要完成指定任務，還可獲得轉動巨無霸扭蛋的機會，數量有限，換完為止。