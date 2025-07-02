大地震預言影響　旅行業35年最慘淡「東南亞也受害」

▲受地震預言影響，7月赴日旅遊明顯降溫。圖為首里城眺望沖繩。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

每年7月暑假開始，對旅行業來說是「旺季中的旺季」，尤其日本更是台灣人出國首選。不過，受龍樹諒在《我所看見的未來》中預言7月將發生大地震，讓業者有感日本旅遊明顯降溫，直呼是「從業35年以來遇過最慘淡的時期」，今年7月與去年同期相比，業績掉了約20%，幸好目前觀察到報名潮有延後跡象。

▲黃清凉認為，受7月5日大地震預言影響7月業績慘淡，是從業近35年之最。（圖／記者彭懷玉攝）

受7月5日大地震預言影響，日本旅遊市場一度低迷，晴日旅遊總經理黃清凉不諱言表示，是從業近35年以來遇過「最慘淡」的7月，晴日旅遊日本線業績較去年同期下降約20%，各大旅行社7月份業績好的下降約20%，業績不好的甚至下滑50%，但幸好只有7月受影響。

▲日本大阪城公園。（示意圖／記者蔡玟君攝）

地震預言影響所及不只日本及東北亞地區，甚至波及東南亞，民眾最愛的泰國、越南，今年7月業績也不佳。黃清凉認為，部分民眾不願冒險，選擇7月不出國，不過8月份的業績已逐漸回升，與去年同期相比落差不大，因此業界對8月抱持希望，認為情況會有所改善。

▲中越順化皇城。（示意圖／記者彭懷玉攝）

7月份東北亞、東南亞團體旅遊銷售低迷，許多民眾反倒轉往南半球旅遊，黃清凉說，像是紐西蘭和澳洲，以及歐洲業績都很不錯。

黃清凉透露，今年暑假赴日機票價格反常下跌，以往年來說，暑假飛日本的機票會上漲3,000到5,000元，但今年7月至8月，票價不增反降，跌到與5、6月份相似的水平，他推估是因航空公司載客率從往年的近90%，下降到約60-70%時之故。

▲晴天旅遊董事長陳依福（右3）、晴日旅行社總經理黃清凉（右4）、晴天旅遊總經理蕭世華（右2）等人分析旅遊趨勢。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，也有不少業者推7月促銷補足營收空缺。五福旅遊副總蔡長霖表示，大地震預言使業者提前促銷日本旅遊商品，今年暑假就出現「2萬以內的日本商品」，是近10年來前所未有的優惠，加上星宇航空K董喊話，在促銷挹注之下，來來回回僅影響一成左右。此外，蔡也觀察到8月以後的業績有顯著推升。

而雄獅旅遊則說，東北亞與東南亞在5月前進單偏緩，加上機位充足，因此陸續推出促銷活動，尤其自618「夏旅爆省季」活動，主打日本3萬有找、韓國與東南亞免2萬，一周內即帶動短線業績明顯成長，後續可望訂單成長趨勢持續向上。

另有不具名業者表示，受大地震預言影響，日本線目前7、8月較去年同期減1到2成，該業者認為是短期的效應，因此也推出日本優惠行程，整體價格下修1成以上。