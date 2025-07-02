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日籍航空新規定「行動電源禁放頭頂置物櫃」　7/8起實施

不該在飛機上做的事,沒有妥善利用上方行李櫃,飛機行李櫃,機艙行李櫃,飛機置物櫃,機艙置物櫃,手提行李（圖／記者林世文攝）

▲日本國土交通省宣布，7月8日起旅客搭日籍航空禁止將行動電源放在頭頂置物櫃。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

因應近年國內外頻傳行動電源在飛機上發煙、發火的安全事故，日本國土交通省航空局（JCAB）宣布，自7月8日起，搭乘日本航空（JAL）、全日空（ANA）等日本籍航空公司，旅客不得將行動電源放置於座位上方的置物櫃中，並須將其隨身攜帶，放在可隨時觀察其狀態的位置。

新規定指出，無論是使用行動電源替手機、平板等裝置充電，或透過機上電源替行動電源充電，皆須於手邊、視線可及之處操作，此舉是為能及早發現電池異常狀況，確保機艙安全。

▲行動電源，行動電源電池容量標示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲近年航空公司對行動電源越來越嚴格。（示意圖／記者蔡玟君攝）

根據現行法規，行動電源不得放入托運行李，而攜帶上機時也有數量與容量限制，100Wh至160Wh限帶2個，超過160Wh則全面禁止；另備用電池亦須以絕緣膠帶包覆端子，防止短路。隨著攜帶式電子設備普及，行動電源需求大增，也帶來潛在風險，讓各國航空機關加強規範。

日本國土交通省強調，此次從7月8日起實施的規範雖無法律強制力，但希望透過航空公司廣泛宣導與旅客配合，共同強化飛航安全。如旅客搭乘外籍航空，則應遵守各航空公司的指示與規定。未來也將持續透過與業界協作，建構更完整的飛安管理體制。

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關鍵字： 日本旅遊 行動電源

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