桃園市觀光工廠暑期活動開跑　3大亮點串聯旅遊邀全民Fun心玩

▲ 桃園市經發局整合桃園觀光工廠推出「桃園觀光工廠夏日遊樂園」，歡迎民眾暑假走進桃園，探索在地產業魅力。（圖／桃市經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市經濟發展局整合桃園觀光工廠暑期活動資源，推出「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，包括觀光工廠暑期限定優惠、主題式觀光遊程及旅宿合作方案，透過跨業合作與資源整合等三大主題，活動包括串聯15家觀光工廠暑期限定優惠最強親子遊樂場、15條小旅行主題路線，另與在地知名飯店推出玩工廠、住好房包套等專案，歡迎市民暑假走進桃園，探索在地產業魅力。

經發局長張誠表示，桃市15家觀光工廠於暑假期間推出多樣優惠活動，包括親子戲水、創意手作、知識探索及購物折扣，為市民打造豐富有趣夏日旅程。最受矚目亮點之一包括「77巧克力共和國」、「祥儀機器人夢工廠」與「郭元益糕餅博物館」聯手推出的「甜蜜聯萌」三館聯票，讓遊客以超值價格一次暢遊三大人氣場館，還可獲得聯票限定好禮與課程折扣。

此外，還有「大溪老茶廠」、「太平洋自行車博物館」、「手信霧影城」、「利百代彩筆文創館」、「東和音樂體驗館」、「金格丨卡司‧蒂菈樂園」、「桃園觀光酒廠」、「國巨洋傘文創園區」、「勝昌中草藥探索館」、「雄獅文具-想像力製造所」、「雅聞魅力博覽館」及「葡萄王健康活力能量館」推出暑期限定活動，活動自今（1）日展開至8月底止，讓桃園成為今夏暑期親子出遊與學習體驗的最佳選擇。歡迎民眾把握限定期間，安排專屬的夏日遊程，一起樂玩桃園、探索工廠魅力。

經發局指出，為提供旅客更完善的一站式服務，經發局還促成觀光工廠與飯店業者攜手合作，推出多項「觀光工廠x旅宿包套專案」，結合食宿體驗與文化導覽，讓民眾可輕鬆規劃暑期親子小旅行。其中，住都大飯店攜手祥儀機器人夢工廠推出「親子2大1小住房專案」，入住親子主題套房即享自助早餐、雙人茶點與工廠貴賓券；桃園喜來登酒店則與金格｜卡司‧蒂菈樂園及國巨洋傘文創園區分別推出「兩天一夜・來趣觀光工廠小旅行」，結合優質住宿、DIY課程及專屬伴手禮，帶領旅客深入認識糕餅文化與洋傘工藝，體驗桃園產業觀光的獨特魅力。

▲桃園市經發局整合桃園觀光工廠推出「桃園觀光工廠夏日遊樂園」，局長張誠歡迎民眾暑假走進桃園體驗觀光魅力。（圖／桃市經發局提供）

此外，經發局還攜手專業旅行業者（包含雄獅、華府、大島臺灣及大眾旅行社）等精心規劃推出15條風格多元主題遊程，串聯超過40個代表性景點與體驗場域，從文化、產業、生態到創意等面向，全面展現桃園的豐厚底蘊。內容結合知名觀光工廠桃市如「77巧克力共和國」等十五家觀光工廠，另搭配忠貞市場、大溪老街、馬祖新村等人文街區及永安漁港、草漯沙丘地質公園等自然景觀，透過導覽、DIY手作與互動體驗等活動設計，提升民眾參與意願與產業品牌辨識度，進一步擴大產業鏈效益。更多活動資訊，可上「桃園市政府經濟發展局」局網或Facebook粉絲專頁，或至各觀光工廠官方網站查詢細節。