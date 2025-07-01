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【廣編】星郵輪北南雙母港佈局！領航星號6/30首泊高雄、帶動郵輪觀光新熱潮

▲▼ 郵輪觀光,高雄港,StarDreamCruises,台灣景點,旅遊,麗星郵輪,領航星號。（圖／麗星郵輪提供）

▲StarDream Cruises 副總裁徐牧柔女士（左）表示：「我們2023年夏季在高雄，僅短短三個月就創下超過20萬人次進出港！」

圖、文／麗星郵輪提供

—擁有超過30年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星夢郵輪），宣布全面啟動北高雙母港佈局，打造全台最完整的郵輪航線網絡。旗下「領航星號 Star Voyager」將於6月30日首度停靠高雄港，正式開啟今夏高雄郵輪航季。

「領航星號」自香港出發，自即日起至2025年11月14日止，預計執行45個往返航次，涵蓋2晚、3晚與5晚多樣行程，串聯東亞與東北亞多個熱門景點。其中有12個航次將停靠台灣包括高雄、基隆與澎湖，預估每趟掛靠可為在地創造逾新台幣500萬元產業效益。

為歡慶「領航星號Star Voyager」來台首航，同步搭配「探索星號 Star Navigator」啟動基隆夏季航次，推出限時限量的暑假與暖冬航線加碼優惠，自即日起至7月31日止，祭出買二送二、最高贈送餐飲消費金新台幣12,000元、以及高達每人現折1萬元等多項優惠方案。

市長肯定推動　郵輪觀光再創高峰
高雄市長陳其邁表示：「StarDream Cruises（麗星夢郵輪）今年將主力郵輪「探索星號」進駐高雄母港，搭配「領航星號」的掛靠行程，下半年為高雄帶來28個航次、超過10萬人次進出港旅客。這不僅代表高雄郵輪觀光產業穩健成長，更象徵南台灣與國際接軌的腳步日益堅實。」StarDream Cruises副總裁徐牧柔女士表示：「我們2023年夏季在高雄，僅短短三個月就創下超過20萬人次進出港、近新台幣17億元觀光產值的亮眼成績。這不是短期操作，而是紮實且有策略的市場投入，證明南台灣具備強大消費潛力與郵輪發展動能。」

關鍵字： 郵輪觀光 高雄 StarDreamCruises 台灣景點 旅遊 麗星郵輪

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