雀客國際接手「S Hotel」！營運長曝整修中：最快9月試營運

▲「雀客藏居-台北內湖」距離捷運文德站約3分鐘車程。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「雀客藏居-台北內湖」今（1日）起正式營運，成為雀客藏居旗下第7個據點。歡慶開幕，即日起至10月底，入住即贈德國派對熊軟糖，且預訂8月雙人房型，即可獲得2張電影優惠券。另外，集團營運長透露，已接手S Hotel，目前正在籌備中。

▲「雀客藏居-台北內湖」保留入口意象的行李箱裝置，並設置兩台自助報到機台。（圖／記者彭懷玉攝）

「雀客藏居-台北內湖」原址前身為宜家商旅，不料宜家商旅在2022年3月停業後，閒置了超過3年，直到雀客國際進駐後，進行「微整修」，包含保留入口意象的行李箱裝置，建築原貌與大量原木家具、沙發，僅更換招牌、備品，以永續為核心，降低對環境的衝擊。同時，引進兩台自助Check in機台，提供24小時櫃台服務，未來將引進送餐機器人，將科技融入管理。

▲「雀客藏居-台北內湖」今開幕並開放訂房。（圖／記者彭懷玉攝）

館內有11層樓，扣掉4樓後，共有10層樓，提供158間客房，分別為標準房型、經典房型、藏居房型、藏享套房、無障礙房型等5種房型。業者表示，基礎的經典標準雙人房約6至7坪，房間窗外可眺望山景或城市街景，營造「城市度假感」。

▲▼經典標準雙人房約6至7坪，房間窗外可眺望山景或城市街景；藏居雙床客房擁有浴缸。（圖／記者彭懷玉攝）

含浴缸的藏居雙床和大床房位於7至11樓，共規劃59間，坪數約落在7.8至9.6坪；藏居套房另隔出陽台，約9至11坪，而6樓以下客房主要針對商務客，僅提供乾濕分離淋浴設備，就沒有浴缸規劃。

▲「雀客藏居-台北內湖」備品。（圖／記者彭懷玉攝）

為歡慶全新據點開張，即日起至10月底，雀客藏居 - 台北內湖推出多重期間限定優惠。第一重，至官網預訂即享85折開幕體驗優惠，加贈品牌禮，數量有限，送完為止。不僅如此，這次攜手德國軟糖品牌「Bären Treff德國派對熊」，入住加碼送迷你Q熊的「德國派對熊軟糖」。

▲「雀客藏居-台北內湖」多數房間可眺望綠意山景。（圖／記者彭懷玉攝）

第二重優惠，凡入住旅客，憑房卡到館內餐廳「京園會館」用餐即享95折，加碼送復古冰淇淋一份；第三重，開幕起預訂8月入住雙人房型，即可獲得2張電影優惠券，數量有限，送完為止。

▲雀客國際營運長涂志偉。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，閒置多時的S Hotel確認由雀客國際接手！營運長涂志偉透露，集團租下S Hotel，目前正在進行整裝，預計最快9月開幕試營運；而「花蓮力麗華美達安可酒店」已於6月30日結束營運，之後同樣轉交雀客國際經營，預計7月5日開幕。

▲S Hotel是汪小菲為了前妻大S砸下3.5億創立的飯店，兩人離婚後，更名「美憬閣」，不料開不到半年就在去年8月收攤，如今終於又有集團接手。（圖／記者李毓康攝）

另外，位於松菸的誠品行旅推出期間限定「與 PI 同行｜奇幻住房專案」，即日起至9月30日，凡觀賞《少年 PI 的奇幻漂流》並出示節目票券入住，即可享每房每晚折抵500元，並加贈The Chapter餐廳雙人早餐與兩本主題選書。

凡於7月1日至27日期間入住，還可憑住客專屬折扣碼，不限場次不限票級皆打8折，親睹《少年 PI 的奇幻漂流》台北場，開啟一場跨越閱讀、旅宿與劇場的夏日奇航。

▲7月1日至27日期間入住，可憑住客專屬折扣碼，享8折觀賞《少年 PI 的奇幻漂流》台北場。（圖／誠品行旅提供）