胡椒廚房7/3「牛肉飯買一送一」　每家分店限量100份

▲胡椒廚房招牌菜「胡椒牛肉飯」。（圖／橘焱胡同提供）

記者黃士原／台北報導

「Pepper Lunch胡椒廚房」首度響應「World Pepper Rice Day 世界胡椒飯日」，全台門市7月3日同步推出「經典胡椒牛肉飯買一送一」活動，每店限量100份，售完為止。

來自日本的胡椒廚房，原本由捷利國際代理經營，但該公司在2023年7月無預警倒閉，全台胡椒廚房也跟著收掉。當年10月由新團隊接手，新竹巨城店和台中三井LaLaport店重新營業。今年2月，橘焱胡同集團宣布取得台灣區代理權，橘焱胡同總經理楊哲瑋表示，目前有4間門店，今年將積極拓展據點，目標全台總店數達到7家。

▲胡椒廚房新莊宏匯店全新餐點「牛肉椒燒烏龍麵」。（圖／橘焱胡同提供）

胡椒廚房主打使用專利鑄鐵製造的鐵板鎖住肉汁，以及可以讓客人自己選擇醬料拌炒，其中「胡椒牛肉飯」是最著名的招牌菜單，鮮嫩牛肉加上飽滿的米飯，放在熱鐵板上滋滋作響，並搭配香甜玉米與特製黃油，最後佐以特製醬汁，撒上新鮮現磨的黑胡椒粒。

7月3日為世界胡椒飯日，胡椒廚房全台門市將於當天同步推出「經典胡椒牛肉飯買一送一」活動，每店限量100份，售完為止。此外，7月1日至31日，加碼推出「會員點數2倍送」回饋活動，只要憑會員資格完成消費，就能享有點數雙倍累積。

▲王品集團「和牛涮」台中文心崇德店7月5日重新開幕。（圖／王品提供）

另外，王品集團「和牛涮」台中文心崇德店7月5日重新開幕，除了打造全新店裝迎客，更加碼多重優惠，7月20日前消費、在FB或IG社群打卡，享頂級和牛套餐88折，點頂級和牛套餐，還有草莓風味麻糬鯛魚燒及黑糖麻糬鯛魚燒限定口味吃到飽。8月31日前，全台門店同慶，焦糖炙燒和牛壽司限時回歸。