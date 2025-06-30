沖繩JUNGLIA樂園公布交通方案　6路線接駁、停車場採全預約制

▲沖繩叢林樂園JUNGLIA即將開園。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

將於7月25日開幕的沖繩最新「JUNGLIA叢林樂園」，近日公布最新交通方案，共推出6條路線、採全預約制的直達巴士服務「JUNGLIA EXPRESS（ジャングリアエクスプレス）」，每日提供約50至57班次，串連那霸機場、市區、名護市、漁港、觀光景點與官方合作飯店，讓來自沖繩各地的遊客都能快速直達園區。

▲叢林樂園接駁車共有6條路線，採全面預約制。

「JUNGLIA EXPRESS（ジャングリアエクスプレス）」的主要乘車點包括那霸機場、那霸市區、名護漁港、本部港、海洋博公園、以及東方酒店沖繩、奧利恩本部度假村、Kanucha Bay Hotel & Villas等官方飯店。

巴士票價依乘車地點不同，從那霸機場及市區出發為每人2500日圓，其餘地點則為每人500日圓，全數採線上預約制度，以維持運能與交通秩序，線上預約網站將於日後另行公告。

為完善交通動線，園區內同步導入AI隨選接駁服務「mobi」，讓名護市區的旅客可透過專屬App預約車輛，單程收費500日圓，也可作為前往樂園的替代交通選項。

▲樂園官方停車場也採預約制。（圖／Klook提供）

此外，「JUNGLIA叢林樂園」的停車場共有1126個車位，全面採預約制並收費2000日圓，以控制自駕旅客進園數量，降低周邊壅塞風險，旅客可事先透過官網預約。

針對停車需求，樂園也與外部多家業者合作，在鄰近地區設置額外1100個停車位，提供免費或低價停車與免費接駁車，進一步分散人流。官方更表示，會依據公共交通搭乘人數與停車場預約狀況，彈性控管每天門票銷售量，確保交通順暢與遊客體驗品質。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）