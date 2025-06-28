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和歌山3處療癒系鐵道景點　搭鯛魚電車、拍可愛貓咪車站

▲▼南海電鐵吉慶鯛電車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲南海電鐵可愛的鯛魚電車有5款顏色設計，上圖為「SACHI」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

赴日旅遊想要來場深度之旅，不妨到和歌山縣走一趟。和歌山擁有多條特色鐵道路線，以下就整理出3處親子必去的鐵道景點，從造型吸睛的鯛魚列車，到由貓站長坐鎮、療癒指數破表的貴志川線，每一處都讓人拍得超盡興。

▲▼南海電鐵吉慶鯛電車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲南海電鐵的鯛魚電車從外觀到車廂內都超可愛。（圖／記者蔡玟君攝）

1.鯛魚列車
鯛魚列車以加太地區的代表性漁獲「鯛魚」為設計概念，目前共分為5款，包括代表媽媽鯛魚「SACHI」的粉色列車、水藍色的爸爸鯛魚「KAI」，以及紅色電車「NANA」，還有黑色的舅舅鯛魚「KASHIRA」，以及於2024年7月才開始行駛的七彩造型電車「KANATA」，每款列車外觀與內裝都充滿不同故事與意涵。

▲▼鯛魚電車。（圖／和歌山縣提供）

▲2024年7月才行駛的最新鯛魚電車「KANATA」，車廂內地板也有滿滿彩繪。（圖／和歌山縣提供）

每一輛列車的車廂內設計也大不同，不僅座椅有鯛魚造型，連手拉環都設計成鯛魚造型，「KANATA」車廂中連地板都有彩繪；搭乘電車抵達加太站後，還有巨型鯛魚扭蛋機可以玩。

▲▼和歌山電鐵貴志川線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲和歌山電鐵貴志川線的「貴志站」外觀是貓咪造型。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本和歌山貴志川線貓咪站長四代玉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲貓咪站長四代玉。（圖／記者蔡玟君攝）

2.和歌山電鐵貴志川線
到和歌山最不能錯過的就是超人氣觀光電車「和歌山電鐵貴志川線」。以「小玉」貓站長爆紅的這條支線，目前由「二代玉」、「四代玉」與今年1月上任的「五代玉」3隻三毛貓接力值勤，在「伊太祈曾站」與「貴志站」迎接旅客。

▲▼和歌山電鐵貴志川線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼貴志川線有草莓列車、小玉列車等設計。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼和歌山電鐵貴志川線。（圖／記者蔡玟君攝）

貴志川線的代表列車，就是由知名設計師水戶岡鋭治打造的「草莓電車」、「小玉電車」、「梅星電車」、「小玉電車博物館號」，無論外觀或車廂內部處處都充滿巧思。終點站「貴志站」更有檜皮葺的貓咪造型屋頂和小玉咖啡廳和小商店，也是必拍景點。

▲▼有田川鐵道公園。（圖／和歌山縣提供）

▲有田川鐵道公園。（圖／和歌山縣提供）

3.有田川鐵道公園
位於有田川町的有田川鐵道公園，是一處可以親身感受舊有田鐵道歷史與魅力的懷舊景點。入口處展示的蒸氣機關車「D51 1085」氣勢非凡，是來訪者一定要合影留念的地標。

園內鐵道交流館收藏豐富，不僅有珍貴照片與立體模型重現昔日風貌，還可在周末假日實際搭乘懷舊車輛，例如「HAYMO」、「FLORA」與「KIHA58003」，結合知性與樂趣，讓大人小孩都能感受日本鐵道文化。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 關西旅遊 亞洲旅遊 和歌山 鐵道旅遊 和歌山旅遊

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