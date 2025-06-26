首爾人氣義式餐廳客座探索廚房　天使髮絲麵、麵疙瘩無限供應

▲鮮蝦墨魚天使髮絲麵。（圖／台北寒舍艾美提供）

記者黃士原／台北報導

台北寒舍艾美酒店邀請首爾人氣義式餐廳doughroom來台客座，6月26日至8月31日快閃進駐探索廚房，李駿主廚將帶來超過10道手工義大利麵與創意義菜，首4天還會在現場與饕客近距離互動。

李駿畢業自韓國京畿大學烹飪藝術系後，遠赴紐約知名的「美國廚藝學院」進修，並曾於米其林三星餐廳Per Se任職，隨後參與名廚Jonathan Benno創立義式餐廳Lincoln。2015年李駿主廚創立doughroom餐廳，以每日現揉現做、口感柔韌且易消化的義大利麵體，在首爾掀起一股Fresh Pasta風潮，連8年被選入《首爾米其林指南》推薦餐廳。除了義式料理外，李駿主廚同時主理米其林二星韓國現代料理餐廳「Soigné」。

▲義式馬鈴薯麵疙瘩。（圖／台北寒舍艾提供）

這次客座探索廚房，李駿帶來doughroom餐廳裡的人氣手工義大利麵與創意菜，招牌「鮮蝦墨魚天使髮絲麵」曾獲《Time Out Seoul》評選必吃神麵，主廚選用極細的天使髮絲麵，揉入新鮮墨魚汁增添海味層次，搭配以低溫油封製成的蒜蓉奶油醬與肥美鮮蝦。

另一道深受韓國食客喜愛的「義式馬鈴薯麵疙瘩」，則是對傳統義式經典麵食的創新演繹，李駿大膽跳脫純水煮的手法，而是先水煮過後冰鎮，接著將雙面煎至金黃酥香，神似香煎干貝的外型令人驚艷。底層搭配芹菜根泥、黑橄欖醬與麵包粉層層堆疊。

▲JUN LEE 凱薩沙拉。（圖／台北寒舍艾提供）

「JUN LEE 凱薩沙拉」以泡菜為靈感創作，不同於一般的切片生菜，以韓國醃大白菜的形體為發想，豪氣擺上整株的清脆蘿蔓萵苣，淋上自製的凱撒醬汁後，輕灑上楓糖培根脆片、黑胡椒風味麵包屑、現刨的帕瑪森起司，以及用鹽與糖醃漬3天的蛋黃碎。「章魚馬鈴薯沙拉」則是將Q彈章魚與綿密馬鈴薯，拌以義式莎莎與白巴薩米克醋。

▲惡魔烤雞佐燉菜。（圖／台北寒舍艾提供）

熱菜方面，吃得到托斯卡尼的傳統料理「惡魔烤雞佐燉菜」，將肥嫩雞腿去骨後，以低溫舒肥緊鎖住肉汁，塗抹上以紅辣椒碎、黑胡椒碎、芥末醬及蒜末等調製的辣椒油，進爐烘烤，可搭配甜椒燉菜享用。「帕瑪森炸豬排」則是把淺炸至金黃酥脆的戰斧豬排，鋪抹上番茄醬汁與莫扎瑞拉起司入爐烘烤。

▲SALT＆STONE人氣甜點「胡桃派」。（圖／開展餐飲集團提供）

另外，台北101購物中心的人氣美式餐廳SALT＆STONE，創立8年後終於開了第2家店，今日正式進駐南港LaLaport 1樓，不但能吃到每月熱銷上千塊的胡桃派，餐廳還推出限定菜色「香料芝麻豆腐沙拉」。

▲農夫派PIZZA（前）。（圖／開展餐飲集團提供）

SALT＆STONE的義大利麵皆為手工鮮製，選用天然小麥揉製而成，具有獨特的嚼勁，餐廳表示，人氣最高的寬帶麵以牛肉、豬肉、雞肝與培根熬煮成醬，搭配瑞可塔起司、巴西里碎與橄欖油。PIZZA則推薦農夫派，麵團上鋪滿瑞可塔起司與蒜粉製成的白醬（台灣少見的白醬底），再依序堆疊馬鈴薯片、芳提娜起司、紅蔥頭、煙燻培根，最後打上一顆溫泉蛋。