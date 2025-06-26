俺達の肉屋慶祝9周年　套餐每人加價1000元「升級松阪牛」

▲米其林一星「俺達の肉屋」慶祝9周年，首先引進40個月的松阪牛。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣5月5日起取消日本30個月齡以下牛肉產品進口限制，為高檔燒肉餐廳注入活水。米其林一星「俺達の肉屋」慶祝9周年，首先引進40個月的松阪牛，在6月27日至7月8日，凡於店內點選套餐，每人加購1000元即可升級全松阪牛5品，部位依據當日而定，限量開賣，售完為止。

▲40個月松阪牛，分別是翼板、臀腿芯、腰脊芯。（圖／記者黃士原攝）

▲龜之子部位的生牛肉。（圖／記者黃士原攝）

衛福部食藥署5月公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。一直關注日本和牛多年的俺達の肉屋主廚兼創辦人鍾佳憲，得知消息後，馬上與日本農場、進口商洽談，成為第一批使用超過30個月日本和牛的燒肉餐廳。

▲臀腿芯。（圖／記者黃士原攝）

他說，開放全牛齡牛隻進口前，台灣即便可以吃到A5等級的和牛，但也僅是飼育30個月內的肉品。超過30個月以上的和牛，由於飼育時間長，肉味較為濃郁，能藉此與油脂平衡，因此會有比較好吃的感受，這是在台灣和日本吃燒肉的最大不同。

▲紐約客部位。（圖／記者黃士原攝）

▲紐約客部位搭配蛋黃食用。（圖／記者黃士原攝）

▲龜之子就是台灣俗稱的和尚頭部位。（圖／記者黃士原攝）

鍾佳憲還提到，伊藤牧場日本和牛的育肥時間長達36個月，比起其他牧場和牛的養育時間多10個月，這期間的脂肪酸逐漸轉為不飽和脂肪酸，能帶來獨特的豐富風味與迷人的尾韻氣息，油花雖多，但吃完後卻沒有油膩感。

由於俺達の肉屋適逢9周年，鍾佳憲特別引進伊藤牧場的40個月的松阪牛，在6月27日至7月8日，凡於店內點選套餐，每人加購1000元即可升級全松阪牛5品，部位依據當日而定，限量開賣，售完為止。

鍾佳憲也提到，除了松阪牛，接下來會再引進其他超過30個月的品牌牛，喜愛和牛的饕客，可以品嚐到不同風味頂級和牛。

▲原燒日式燒肉台北西門概念店也有自助吧，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應。（圖／記者黃士原攝）

另外，王品集團的「原燒日式燒肉」近期開始升級轉型，北部首間概念店進駐西門町，除了菜單全面升級，雙人套餐最低1498元外，同時還是全台第2家提供自助吧的門市，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應，其中現烤焦糖牛肉吐司、薑燒豬吐司是餐廳推薦必吃。

▲特上帶骨厚燒牛小排套餐。（圖／記者黃士原攝）

配合全新概念店開幕，主餐菜單也全面升級，雙人套餐最低1498元，其中全新推出的「特上帶骨厚燒牛小排套餐」（雙人餐1898元、3人2798元），選用來自美國Choice等級的20cm厚切「美國雙饗帶骨牛小排」，取自牛隻第6至第8根肋骨，炙燒後骨邊微焦散發焦糖甜香，搭配原燒獨家3種吃法：果香炙燒、紅酒燉筋與3人套餐限定的椒香薄燒，展現出帶骨牛小排淋漓盡致的美味。