自私漢堡推出「橙香系列」　奶油乳酪牛、脆雞口味新上市

▲自私漢堡推出夏季限定「橙香系列」。（圖／自私漢堡提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式漢堡店「自私漢堡（Selfish Burger）」夏季限定「橙香系列」新上市，結合柑橘橙味果韻、柳橙辣醬與特調柳橙乳酪打造3款新品，包括漢堡、飲品都有，即日起限時開賣。

▲「橙香系列」一共有3款新品選擇。

自私漢堡即日起限時開賣「橙香系列」，一共有3款新品選擇，其中「橙香奶油乳酪牛」選用鬆軟布里歐麵包夾入厚實牛肉漢堡排，搭配柳橙奶油乳酪、手工去皮香吉士橙片，再加上芝麻葉、柳橙辣醬點綴，口感香濃不膩，售價260元。

「辣味橙香脆雞」以金黃去骨雞腿排為主角，搭配柳橙辣醬、柳橙奶油乳酪，其中夾入香吉士橙片、新鮮牛番茄與爽脆生菜，再撒上細砂糖點綴香氣，每一口都能吃到酸、甜、辣、鹹的多重滋味，售價280元。

「陽光橙香奶昔」由香草冰淇淋打底，融合柳橙果泥、檸檬汁的雙重果酸，頂層擠上輕柔鮮奶油，搭配香吉士切片與椪糖碎片裝飾，售價160元；同步提供「橙香奶油乳酪牛＋陽光橙香奶昔特價400元」、「辣味橙香脆雞＋陽光橙香奶昔特價420元」共2種套餐組合，限時販售116天。

▲城市漢堡推出全新「果醬菠蘿堡」系列 。（圖／城市漢堡提供，下同）

早午餐品牌「城市漢堡」近日則攜手「晴朗家烘焙」推出全新「果醬菠蘿堡」系列，主打現烤黃金酥脆菠蘿皮製成，一共提供5種口味選擇，有經典原味版，每一口都能吃到純粹小麥香氣及菠蘿皮酥香；草莓口味選用帶有天然果粒的草莓醬、花生口味採用低糖研磨花生醬製成、巧克力口味搭配苦甜比例適中的可可醬、奶酥口味則吃得到細緻奶香。

▲果醬菠蘿堡同步提供冷凍宅配服務。

果醬菠蘿堡除開放單點外，也可升級搭配嫩煎雞排或經典牛肉排，打造甜鹹混搭正餐組合；同步販售冷凍宅配版本，可透過晴朗家烘焙官方LINE下單，4種果醬口味任選搭配「6入分享盒」或「12入超值組合」宅配到府，滿額還可享免運優惠，完成訂單者將獲得60元折價券，回饋至城市漢堡官方LINE，可做為未來門市消費抵用金。

為歡慶新品上市，至7月1日前凡參加Uber Eats「夏日581」活動，可享「菠蘿堡全系列買1送1」限時優惠，單筆滿350元並輸入指定折扣碼還可再85折優惠。