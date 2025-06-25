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網傳丹丹漢堡台北天母開店　永康店長駁斥：這是假消息

▲▼重傳LOGO。台南丹丹漢堡,雞腿堡,麵線,廣東粥。（圖／記者劉亭攝）

▲丹丹漢堡永康店店長駁斥台北天母開店消息。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

「丹丹漢堡」日前才因高雄橋頭店粉專被印度小哥盜用，掀起網友朝聖與熱議，沒想到今天早上傳出要到北部開店，台北首店將進駐天母商圈。不過，丹丹漢堡永康店店長駁斥這項傳聞，表示是假消息，公司目前已沒有展店規劃，更遑論要到台北開店。

日前因粉專被盜用引起網友熱議的丹丹漢堡，有「速食南霸天」稱號，目前僅在南部設有分店，許多北部或中部的民眾到台南、高雄旅遊都會朝聖。不過，今日早上有位網友在「靠北天母幫」臉書粉專上發文指稱，百貨公司內部員工爆料，台南丹丹未來將進駐天母商圈。此事引起眾多網友討論，有人直呼「真假」，也有人分析可能開店地點。

▲「靠北天母幫」傳出傳丹丹漢堡台北天母開店消息。（圖／取自靠北天母幫粉專）

▲「靠北天母幫」傳出丹丹漢堡台北天母開店消息。（圖／取自靠北天母幫粉專）

不過，丹丹漢堡永康店店長接受《ETtoday新聞雲》訪問時駁斥這項傳聞，表示公司目前已經沒有展店規劃，更遑論要到台北開店，龐大的物流成本根本不可能負擔。店長也提醒，丹丹漢堡不會舉辦小小店長體驗活動，這都是詐騙集團冒名，呼籲民眾不要相信。

據傳，丹丹漢堡僅在南部開店，是創辦人所規定，主要是為了保持良好的管理，同時也不開放加盟，所有的門市都是直營店。若想開設丹丹漢堡，除了與家族成員結婚的方法外，資深員工也可由原店長推薦，總部審核通過便可開業。

關鍵字： 美食雲 丹丹漢堡

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