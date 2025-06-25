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KKday下半年裁員15％「3方案助員工轉職」　加速AI旅遊服務轉型

▲▼KKday。（圖／業者提供）

▲KKday宣布下半年裁員15%人力。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

面對全球經濟不確定性與消費行為轉變，旅遊電商平台KKday今（25）日宣布，將於今年下半年進行營運優化與組織調整，預計裁員約15%整體人力，並提供3方案協助員工，同時未來將把資源投入AI技術，優化預訂體驗。

KKday指出，下半年預計裁減約15%的人力，調整範圍以海內外後勤支援部門為主。針對受組織調整影響的同仁，將提供完整支持方案，包括職涯轉換輔導、內部轉調優先權、履歷優化與求職協助等服務，並依法提供資遣補償與完整交接期，協助員工順利銜接下一段職涯發展。

業者也表示，AI科技快速崛起，旅客安排行程的方式出現明顯變化，過往仰賴入口網站搜尋景點的習慣，正被AI助理與社群平台探索所取代。為加速轉型，KKday將資源聚焦在AI推薦系統、智能客服與敏捷化產品開發三大領域，致力從旅遊平台進化為以AI技術為核心的旅遊科技公司。

事實上，KKday已於年初啟動AI專案「TITAN」，目前已應用於自動化處理供應商訂單、客服導入Chatbot、強化內部知識管理系統等領域，大幅提升作業效率。接下來也將進一步推出AI Search產品，旅客可透過自然語言快速搜尋與規劃個人化行程，優化整體App體驗。

未來，KKday將持續投入AI技術資源與激勵方案，推進智慧化應用，期望以創新工具解決旅客行程痛點，同時協助旅遊產業數位升級，打造符合新世代需求的旅遊體驗。

關鍵字： KKday AI 裁員

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