日本「小小兵樂園最新擴建區」7月開幕　3大亮點搶先看

▲日本環球影城小小兵樂園擴建區域將於7月11日開幕。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城今（25）日宣布，園內最受歡迎的「小小兵樂園」全新擴建區域將於7月11日登場！新區域以「大壞蛋」為主題，不僅首度引進園區史上首見的「自動步道式射擊設施」，還會推出一系列充滿罪惡感的限定美食與全新角色周邊，邀請遊客化身反派角色，展開瘋狂挑戰。

▲小小兵樂園擴建區域有全新遊樂設施。（圖／日本環球影城提供，下同）

亮點一：全新遊樂設施登場！化身壞壞六人組新成員

本次擴建最大亮點，是全新射擊型遊樂設施「小小兵瘋狂任務～成為大壞蛋之路～」，採用首次於日本亮相的「自動步道站立式」設計，遊客將手持最新型光線槍「消除者X」，踏上動態步道邊移動邊射擊，進行爽快感十足的挑戰。

設施背景設定為「大壞蛋大會」現場，玩家將接受全新登場的反派組織「壞壞六人組」試煉，透過高分射擊一決勝負。約7分鐘的體驗時間中，大人小孩都能徹底化身反派，享受轟飛一切的快感。

▲還有全新周邊商店。

亮點二：「邪惡美食」與「邪惡周邊」同步亮相

新設施之外，園區也將同步開設兩間全新店鋪「邪惡美食」點心攤與「邪惡周邊」商店。在「邪惡美食」中，主打的「大壞蛋專用甜甜圈漢堡」以甜甜圈夾入BBQ豬肉、培根與起司，再搭配印有Logo的巧克力裝飾，視覺與味覺雙重爆擊。還有「小小兵甜甜圈香蕉奶油」與「邪惡小小兵甜甜圈藍莓」等限定口味。

「邪惡周邊」則帶來從角色扮演配件到趣味玩具的豐富商品，包括可投影圖案的光線槍、反派風格髮箍、絨毛玩偶、T恤等，還有與壞壞六人組聯名設計的印花餅乾與綜合米果等伴手禮，讓粉絲從穿搭到紀念品都能徹底入戲。

▲會有小小兵反派造型登場。上圖僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點三：角色互動升級！小小兵反派造型登場

為迎接「大壞蛋大會」開幕，小小兵們也將換上全新反派造型現身新區域，不僅有經典電影中登場的反派角色裝扮，也會化身特地來參加大會的粉絲，與遊客進行趣味互動，增添更多沉浸感。

▲名古屋樂高樂園推出夏日玩水樂園。（圖／業者提供）

而近年深受台灣旅客喜愛的「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將在7月11日至8月31日展開夏季期間限定活動「樂高樂園®濕身一夏」，陪大小朋友們度過一個暢快沁涼的暑假。

今年除了全新登場的噴水秀表演以外，歷年備受好評的三大戲水遊樂設施也將全面開放，如初登場的噴水秀「海賊團與灼熱Sharkercise」以深受兒童喜愛的「黑鬍子海盜團」對上「鯊魚軍團」為主題，樂高®角色將帶領大家歌唱舞動，為接下來的玩水活動做好充足的熱身準備。演出中12座高達20公尺的水砲也將一同發射，整個表演區將瞬間變身一片水世界。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）