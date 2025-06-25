ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本「小小兵樂園最新擴建區」7月開幕　3大亮點搶先看

▲▼日本環球影城小小兵樂園。（圖／記者陳涵茵攝）

▲日本環球影城小小兵樂園擴建區域將於7月11日開幕。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城今（25）日宣布，園內最受歡迎的「小小兵樂園」全新擴建區域將於7月11日登場！新區域以「大壞蛋」為主題，不僅首度引進園區史上首見的「自動步道式射擊設施」，還會推出一系列充滿罪惡感的限定美食與全新角色周邊，邀請遊客化身反派角色，展開瘋狂挑戰。

▲▼日本環球影城小小兵樂園擴大園區。（圖／日本環球影城提供）

▲小小兵樂園擴建區域有全新遊樂設施。（圖／日本環球影城提供，下同）

亮點一：全新遊樂設施登場！化身壞壞六人組新成員
本次擴建最大亮點，是全新射擊型遊樂設施「小小兵瘋狂任務～成為大壞蛋之路～」，採用首次於日本亮相的「自動步道站立式」設計，遊客將手持最新型光線槍「消除者X」，踏上動態步道邊移動邊射擊，進行爽快感十足的挑戰。

設施背景設定為「大壞蛋大會」現場，玩家將接受全新登場的反派組織「壞壞六人組」試煉，透過高分射擊一決勝負。約7分鐘的體驗時間中，大人小孩都能徹底化身反派，享受轟飛一切的快感。

▲▼日本環球影城小小兵樂園擴大園區。（圖／日本環球影城提供）

▲還有全新周邊商店。

亮點二：「邪惡美食」與「邪惡周邊」同步亮相
新設施之外，園區也將同步開設兩間全新店鋪「邪惡美食」點心攤與「邪惡周邊」商店。在「邪惡美食」中，主打的「大壞蛋專用甜甜圈漢堡」以甜甜圈夾入BBQ豬肉、培根與起司，再搭配印有Logo的巧克力裝飾，視覺與味覺雙重爆擊。還有「小小兵甜甜圈香蕉奶油」與「邪惡小小兵甜甜圈藍莓」等限定口味。

「邪惡周邊」則帶來從角色扮演配件到趣味玩具的豐富商品，包括可投影圖案的光線槍、反派風格髮箍、絨毛玩偶、T恤等，還有與壞壞六人組聯名設計的印花餅乾與綜合米果等伴手禮，讓粉絲從穿搭到紀念品都能徹底入戲。

▲▼日本環球影城小小兵酷冬迎賓秀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲會有小小兵反派造型登場。上圖僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點三：角色互動升級！小小兵反派造型登場
為迎接「大壞蛋大會」開幕，小小兵們也將換上全新反派造型現身新區域，不僅有經典電影中登場的反派角色裝扮，也會化身特地來參加大會的粉絲，與遊客進行趣味互動，增添更多沉浸感。

▲▼名古屋樂高樂園。（圖／業者提供）

▲名古屋樂高樂園推出夏日玩水樂園。（圖／業者提供）

而近年深受台灣旅客喜愛的「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將在7月11日至8月31日展開夏季期間限定活動「樂高樂園®濕身一夏」，陪大小朋友們度過一個暢快沁涼的暑假。

今年除了全新登場的噴水秀表演以外，歷年備受好評的三大戲水遊樂設施也將全面開放，如初登場的噴水秀「海賊團與灼熱Sharkercise」以深受兒童喜愛的「黑鬍子海盜團」對上「鯊魚軍團」為主題，樂高®角色將帶領大家歌唱舞動，為接下來的玩水活動做好充足的熱身準備。演出中12座高達20公尺的水砲也將一同發射，整個表演區將瞬間變身一片水世界。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 大阪旅遊 小小兵樂園 日本環球影城 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【泰格與雪兒】誤會大了

推薦閱讀

蘆洲「Two Tails」試營運　住1晚2800

蘆洲「Two Tails」試營運　住1晚2800

大苑子火龍果季明天開跑

大苑子火龍果季明天開跑

網傳台北天母開店　永康店長駁斥

網傳台北天母開店　永康店長駁斥

板橋古早味手切滷肉飯！每口都是帶皮肥肉

板橋古早味手切滷肉飯！每口都是帶皮肥肉

日本小小兵樂園最新擴建區7月開幕

日本小小兵樂園最新擴建區7月開幕

漢堡王最新2大優惠限時開跑

漢堡王最新2大優惠限時開跑

KKday將裁員15％「3方案助員工轉職」

KKday將裁員15％「3方案助員工轉職」

最低2399元起　雙北3家暑假住房優惠

最低2399元起　雙北3家暑假住房優惠

彰化隱藏版紅豆餅一顆只賣5元！

彰化隱藏版紅豆餅一顆只賣5元！

「I'm donut？」台北首店地點曝光

「I'm donut？」台北首店地點曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

升級版「孫東寶牛排Plus」全台有6家

KKday將裁員15％「3方案助員工轉職」

添好運宣布7月續推「港點吃到飽」

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

基隆「旭丘指揮所」6/24免費開放

法國老闆手工可麗露一顆只賣60元！

三重麵店三巨頭！半套麵一賣就是70年

「3米高史迪奇雕像」轉降福隆沙灘

「I'm donut？」台北首店地點曝光

正濱漁港新玩法！520元包出海、午茶

熱門行程

最新新聞更多

蘆洲「Two Tails」試營運　住1晚2800

大苑子火龍果季明天開跑

網傳台北天母開店　永康店長駁斥

板橋古早味手切滷肉飯！每口都是帶皮肥肉

日本小小兵樂園最新擴建區7月開幕

漢堡王最新2大優惠限時開跑

KKday將裁員15％「3方案助員工轉職」

最低2399元起　雙北3家暑假住房優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366