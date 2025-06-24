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士林官邸化身沉浸式熱帶雨林樂園　逾百品種免費參觀

▲「雨林植物展」即日起在士林官邸新蘭亭登場。（圖／北市公園處提供）

▲「雨林植物展」即日起在士林官邸新蘭亭登場。（圖／北市公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台北市就有雨林秘境！「雨林植物展」即日起在士林官邸新蘭亭登場，展覽集結逾10種雨林特色植物、總數量達上百種，從葉到根、從蕨到花，打造沉浸式雨林體驗，民眾7月27日前可免費參觀。

▲「雨林植物展」即日起在士林官邸新蘭亭登場。（圖／北市公園處提供）

▲▼多種植栽錯落交織，展現植物原棲地的分布位置與生長特性；葉形似龜殼圖樣的「龜背芋」。

▲「雨林植物展」即日起在士林官邸新蘭亭登場。（圖／北市公園處提供）

本次展覽搜羅12種雨林特色植物，像是葉形似鹿角而得名的「鹿角蕨」；葉形似龜殼圖樣的「龜背芋」；葉片基部為天然集水器的「積水鳳梨」；葉片特化成捕蟲器的「豬籠草」；葉片具吸收水分功能的「空氣鳳梨」；被喻為上帝畫布的「竹芋」等，不用去熱帶雨林，走一趟新蘭亭就能近距離觀賞蕨類、竹芋類、鳳梨科與食蟲植物等特色植栽。

▲「雨林植物展」即日起在士林官邸新蘭亭登場。（圖／北市公園處提供）

▲▼葉片特化成捕蟲器的「豬籠草」；透過設計手法重現雨林層次豐富的樣貌。

▲「雨林植物展」即日起在士林官邸新蘭亭登場。（圖／北市公園處提供）

園藝管理所主任吳旻靜補充，本次展覽雨林植物總計蒐羅超過100個品種，例如「鹿角蕨」將展示多個品種，包括象耳、皇冠、爪哇等，而「積水鳳梨」則有五彩、法官頭、黑斑馬等多樣化的品種；「竹芋」類則包含孔雀、箭羽、大理石等珍稀變種。除此之外，天河、火麒麟、曇花、魚骨頭、絲葦等「雨林仙人掌」沒有刺，葉片呈現出優雅垂墜的柔美造型，完全顛覆大眾對仙人掌的刻板印象。

▲「雨林植物展」即日起在士林官邸新蘭亭登場。（圖／北市公園處提供）

▲萬代蘭是展場中的亮眼焦點。

士林官邸雨林植物展即日起免費開放，期間每日早上8點30分至下午5點均可參觀，不妨在盛夏時節，漫步於葉影婆娑、綠意盎然的熱帶植境中，發掘雨林植物的多樣性和奇幻魅力。
 
2025士林官邸雨林植物展
展覽日期：即日起至7月27日
展覽時間：每日8點30分至17點
展覽地點：士林官邸公園新蘭亭

關鍵字： 台北市旅遊 花海旅遊 士林官邸 2025士林官邸雨林植物展 雨林植物

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