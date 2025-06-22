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美式餐廳LillA回歸　第3季進駐統一Dream Plaza

▲竹北美式餐廳LillA 9/30熄燈。（圖／取自LillA臉書）

▲美式餐廳LillA第3季回歸。（圖／取自LillA臉書）

記者黃士原／台北報導

開展餐飲集團旗下美式餐廳LillA在2023年熄燈，不過當時曾預告會在台北重新跟大家見面，近期該品牌重新招兵買馬，預計第3季進駐統一Dream Plaza。

2022年，南加州風情的美式餐廳LillA在竹北地區開幕，招牌是奶油牛肉漢堡，自製漢堡肉排搭配起司、芝麻葉與酸黃瓜，麵包則是自家烘焙的酸種麵包；墨西哥手撕豬及薯餅則是餐廳人氣品項，馬鈴薯餅上面堆疊著醃製手撕豬，最上層還有顆半熟蛋。

▲LillA熄燈前的招牌「奶油牛肉漢堡」。（圖／取自LillA臉書）

提供南加州美食的LillA開幕後頗受好評，目前在Google上獲得4.4顆星，但因人力嚴重短缺，餐廳決定選擇暫時休息，2023年9月30日歇業，但LillA也提到，「這不是永別，只是短暫的再見」，之後將會在台北再跟大家見面，而品牌也實現當初的承諾，近期開始招兵買馬，預計第3季進駐台北統一Dream Plaza。

▲30年港式餐廳「易牙居」回歸進駐內湖家樂福。（圖／業者提供）

另外，台北公館商圈逾30年港式餐廳「易牙居」回來了，以「易牙居港點超市」新名稱進駐內湖家樂福5樓，提供沙茶炆鳳爪、梅汁蒸排骨、奶黃流沙包、芝麻海鮮捲、黃金流沙球、蘿蔔絲酥餅等20多種港點。其中魚子蝦燒賣內餡選用台灣豬後腿肉與進口蝦仁混合，以手工打出筋性並簡單調味，更具嚼勁。

▲易牙居港點超市規劃開架式冰箱，民眾除了可以在用餐後選購外帶回家。（圖／業者提供）

易牙居這次重新開幕，除了美味港點，菜單中也提供砂鍋煲、炒飯、湯品等中式菜，像是蟹黃海鮮豆腐煲、三杯肥腸、櫻花蝦炒飯、蝦仁炒飯、薑絲蛤蜊湯、黃金海鮮濃湯。餐廳更規劃開架式冰箱，陳列15種冷凍商品，民眾除了可以在用餐後外帶回家，還能直接在港點烹調區親自體驗「蒸港點」。

關鍵字： 美食雲 美式餐廳 LillA

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