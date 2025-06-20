2大手搖飲喝得到「羽衣甘藍蔬果汁」　加了多種水果、奇亞籽

▲2大手搖飲喝得到羽衣甘藍蔬果汁。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

超級食物「羽衣甘藍」富含大量營養、維生素且有豐富纖維，被認為是最具營養價值的蔬菜之一。為搶攻健康飲食，2大手搖飲強勢推出「羽衣甘藍現打果汁」，且加入多種水果中和菜味，打造清爽無負擔的手搖飲新選擇。

▲大苑子本月開賣「羽衣甘藍5蔬果汁」。（圖／翻攝大苑子臉書粉專）

●大苑子

大苑子全門市本月推出全新「羽衣甘藍5蔬果汁」，以羽衣甘藍加入多種水果，再放進銀耳、奇亞籽增添口感，一次就能吃到超過5種蔬果，且僅使用純蜜調味，每一口都能喝到自然酸甜果香，中杯售價79元。提醒羽衣甘藍為生鮮現打，腎功能不良、甲狀腺功能異常及低血壓族群請酌量攝取。

▲CoCo「羽衣蘋安杯」開賣後吸引大批網友嚐鮮狂讚很好喝。（圖／CoCo提供）

●CoCo

CoCo於今年4月推出現打「羽衣蘋安杯」，選用羽衣甘藍搭配半顆蘋果、金桔、檸檬汁一同現榨，再加入奇亞籽增添層次口感，口感清爽酸甜無菜味，每杯售價69元，一上市後吸引大批網友嚐鮮狂讚「很不錯」、「很好喝耶」，且推薦不加糖；提醒羽衣甘藍屬高鉀蔬菜，腎功能不良或低血壓族群請酌量食用；6月23日、6月30日可享每杯特價49元。