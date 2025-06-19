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人氣美式餐廳插旗南港Lalaport　吃得到月銷千塊「胡桃派」

▲人氣美式餐廳插旗南港Lalaport　吃得到月銷千塊胡桃派。（圖／開展餐飲集團提供）

▲SALT＆STONE人氣甜點「胡桃派」。（圖／開展餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

台北101購物中心的人氣美式餐廳SALT＆STONE，創立8年後終於開了第2家店，6月26日正式進駐南港LaLaport 1樓，不但能吃到每月熱銷上千塊的胡桃派，餐廳還推出限定菜色「香料芝麻豆腐沙拉」。

SALT＆STONE於2018年創立，由總經理王大洪、烘焙主廚池宮秀三及星級主廚熊龍共同創辦，用手工義大利麵與現烤PIZZA，打破消費者對美式料理的既定印象。2025年併入開展餐飲集團後，在今年夏天首度插旗南港LaLaport，6月26日正式開幕。

▲人氣美式餐廳插旗南港Lalaport　吃得到月銷千塊胡桃派。（圖／開展餐飲集團提供）

▲SALT＆STONE南港Lalaport店6/26開幕。（圖／開展餐飲集團提供）

▲人氣美式餐廳插旗南港Lalaport　吃得到月銷千塊胡桃派。（圖／開展餐飲集團提供）

▲農夫派PIZZA（前）。（圖／開展餐飲集團提供）

SALT＆STONE的義大利麵皆為手工鮮製，選用天然小麥揉製而成，具有獨特的嚼勁，餐廳表示，人氣最高的寬帶麵以牛肉、豬肉、雞肝與培根熬煮成醬，搭配瑞可塔起司、巴西里碎與橄欖油。PIZZA則推薦農夫派，麵團上鋪滿瑞可塔起司與蒜粉製成的白醬（台灣少見的白醬底），再依序堆疊馬鈴薯片、芳提娜起司、紅蔥頭、煙燻培根，最後打上一顆溫泉蛋。

▲人氣美式餐廳插旗南港Lalaport　吃得到月銷千塊胡桃派。（圖／開展餐飲集團提供）

▲SALT＆STONE南港店限定菜「香料芝麻豆腐沙拉」。（圖／開展餐飲集團提供）

為了滿足南港LaLaport周邊家庭、上班族對質感餐飲的期待，SALT＆STONE南港店不僅能享用101店最受歡迎的餐點，像是每月熱銷上千塊的胡桃派、香蕉派，更推出這裡才吃得到的限定菜色「香料芝麻豆腐沙拉」，將羽衣甘藍、美生菜、酥炸花椰菜等蔬菜層層堆疊，最上方放上雙面煎烤的板豆腐，再淋上滿滿的胡麻醬，健康開胃又不失口感層次。

▲「照壽司」主廚渡邊貴義客座無國界鐵板燒「li teppanyaki」。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲「照壽司」主廚渡邊貴義客座無國界鐵板燒「li teppanyaki」。（圖／豊漁餐飲集團提供）

另外，擁有逾70萬社群粉絲、以「劇場型壽司」紅遍全球的「照壽司」主廚渡邊貴義，繼年初與初魚鮨合作後，近期再度登台，首度與豊漁餐飲集團旗下的「初魚 鉄板料亭」攜手，6月20日至22日在無國界鐵板燒「li teppanyaki」舉辦3天限定客座餐會，這是渡邊主廚在台首次鐵板料理展演。

▲「照壽司」主廚渡邊貴義客座無國界鐵板燒「li teppanyaki」。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲高級御好燒。（圖／豊漁餐飲集團）

此次餐會菜單由照壽司與初魚鉄板料亭團隊共同設計，照壽司的招牌握壽司自然少不了，活動上的最大亮點當屬使用車蝦、生蠔、干貝等豪華食材，以及無調色手工博多明太子的「高級御好燒」，刨上大量夏季黑松露添香。

▲「照壽司」主廚渡邊貴義客座無國界鐵板燒「li teppanyaki」。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲黑鮪魚中腹（右起）、大腹、北寄貝握壽司。（圖／豊漁餐飲集團）

鐵板菜色由台日團隊聯手，包括馬鈴薯脆餅搭配和牛塔塔、海膽與Ossetra黃寶石魚子醬組成的「日式Tacos」、炭火烤龍蝦佐烏魚子粉佐夏季蔬菜、鹿兒島A5和牛夏多布里昂牛排、島根葡萄酒蒸南非鮑魚、深酵烏龍茶玉子燒等創新料理。

關鍵字： 美食雲 SALT＆STONE 照壽司 li teppanyaki

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