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UG插旗中原夜市、迷客夏桃園展店　手搖飲新店開幕優惠一次看

▲▼UG中壢中原店。（圖／UG提供）

▲UG宣布進駐中原夜市。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

新店報報！《ETtoday新聞雲》整理3家人氣手搖飲新開店+開幕優惠，包括UG正式插旗中原夜市，連3天可享人氣純茶買1送1，TEA TOP第一味在彰化開出新門市，限時2天推6款指定飲品買1送1，迷客夏則於桃園展店。

●UG樂己
UG宣布插旗中原夜市，6月20日起正式開幕，門市延續品牌標誌性綠、白色裝潢，清新感十足；為歡慶新店開幕，6月20日起至6月22日限時3天可享人氣純茶「三窨十五茉純茶買1送1」優惠，每日前100名消費者再送品牌袖珍包；至7月3日前凡於門市消費加碼送品牌保冷袋1個。

UG中壢中原店
地址：桃園市中壢區中北路184號
電話：03-4380098

▲▼迷客夏桃園民生店開幕。（圖／翻攝迷客夏臉書粉專）

▲迷客夏桃園民生店今天開幕。（圖／翻攝迷客夏臉書粉專）

●迷客夏
迷客夏最新「桃園民生店」於今（19）日正式開幕，即日起至6月22日限時4天可享「轉轉樂」開幕優惠，凡於門市消費任一杯飲品即可參加活動，有機會抽中1折券，折價券使用期限為6月23日至7月31日；期間若使用電話或迷點外送單筆消費滿200元則送4張10元折價券。

迷客夏桃園民生店
地址：桃園市桃園區民生路190號
電話：03-3495888

●TEA TOP第一味
TEA TOP第一味最新門市插旗彰化鹿港，即日起至6月28日試營運，並祭出限時3重優惠，6月29日起至6月30日凡於門市消費即送半價折價券，使用期限為7月6日至8月6日，限大杯；7月1日起至7月3日期間每日中午12時至晚上6時可享「30元以上飲品現折10元」，每人限購2組，限大杯同品項。

7月4日起至7月5日期間每日中午12時至晚上6時還有「6款指定飲品買1送1」，優惠品項包括「招牌高山青」、「冬梅粉粿」、「當代雙Q」、「甘蔗青了」、「日月潭紅茶」、「桂花凍108」，每人限購2組，限大杯同品項。

TEA TOP第一味鹿港頂番店
地址：彰化縣鹿港鎮廖厝里鹿和路三段124號1F
電話：04-7718132

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 新店 開幕 買1送1

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