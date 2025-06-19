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誠品行旅+2025元多住1晚「賣到月底」　還贈雙人早餐

▲甫入圍第36屆金曲獎最佳新人獎的樂壇新星Andr，，將於6月21日晚間八點精彩獻唱；台北W飯店（W Taipei）壯美客房,非凡套房。（圖／業者提供）

▲台北W飯店（W Taipei）壯美客房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台北市信義區兩大飯店祭出夏季活動與優惠，台北W飯店「Sun Chasers」夏日盛典開跑，邀請甫入圍第36屆金曲獎最佳新人獎的樂壇新星Andr登台演出，站票1000元含香檳；位於松山文創園區的eslite hotel 誠品行旅則從即日起至6月30日於官網開訂「618 期間限定住房專案」，住進雅緻客房只要5,555元。

▲甫入圍第36屆金曲獎最佳新人獎的樂壇新星Andr，，將於6月21日晚間八點精彩獻唱；台北W飯店（W Taipei）壯美客房,非凡套房。（圖／業者提供）

▲甫入圍第36屆金曲獎最佳新人獎的樂壇新星Andr，將於6月21日晚間8點獻唱。（圖／業者提供）

台北W飯店
迎接炎夏，台北W飯店（W Taipei）以「Sun Chasers」為主題呈獻系列活動，周末期間除了池畔LIVE與DJ演出，亦可選擇戶外餐飲方案暢游碧波泳池；另祭出Seasons by olivier e. 半自助式Weekend Brunch、WOOBAR玩味燒烤下午茶、質感旅人不可錯過的「藝期藝繪」住房專案，內含《印象派—從莫內到美國：光・跨越海洋》展覽門票、數字油畫與自助式早餐，即便身處都市，也能享有被音樂、美食與藝術圍繞的悠閒時光。

▲甫入圍第36屆金曲獎最佳新人獎的樂壇新星Andr，，將於6月21日晚間八點精彩獻唱；台北W飯店（W Taipei）壯美客房,非凡套房。（圖／業者提供）

▲台北W飯店非凡套房。（圖／業者提供）

首波活動將於6月21日下午4點至晚間10點在碧波池畔揭幕，當晚邀請甫入圍第36屆金曲獎最佳新人獎Andr登台演出，為夏夜注入慵懶迷幻的氛圍；更力邀與W品牌同為台北時髦夜生活代表的KOR音樂總監DJ MR.GIN、聯手多位知名DJ輪番演出。站席門票每人1,000元含一杯精選香檳，數量有限、售完為止。

▲eslite hotel誠品行旅限時開賣「618 期間限定住房專案」，雅緻客房5,555元起，經典客房7,777元、行政套房每房每晚9,999元。（圖／業者提供）

▲誠品行旅經典客房。（圖／業者提供）

eslite hotel 誠品行旅
以暖心服務擄獲人心的eslite hotel 誠品行旅，響應618年中慶，限時推出下殺約7折的「618 期間限定住房專案」，住一晚雅緻客房5,555元起，經典客房7,777元、行政套房每房每晚9,999元，不限平假日皆可入住，並享有免費停車優惠與誠品會員點數累積。即日起至6月30日開放官網預訂。

▲eslite hotel誠品行旅限時開賣「618 期間限定住房專案」，雅緻客房5,555元起，經典客房7,777元、行政套房每房每晚9,999元。（圖／業者提供）

▲誠品行旅雅緻客房。（圖／業者提供）

誠品行旅亦同步預告，7月1日至4日於官網開放預訂「盛夏升金卡住房專案」，凡入住首晚加價2,025元，即可獲贈雅緻客房住宿券乙張（有效期限至9月30日，限周日至周四平日使用）。專案除可於大廳書坊沉浸閱讀樂趣，也安排翌日早晨前往The Chapter餐廳享用雙人早餐，並越級升等為「誠品金卡」會員。

▲eslite hotel誠品行旅限時開賣「618 期間限定住房專案」，雅緻客房5,555元起，經典客房7,777元、行政套房每房每晚9,999元。（圖／業者提供）

▲從 The Chapter 早餐開啟美好的一天。（圖／業者提供）

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