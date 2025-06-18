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八方雲集馬祖唯一分店月底熄燈　總部曝原因：歡迎在地人加盟

▲八方雲集馬祖店。（圖／取自八方雲集臉書）

▲八方雲集馬祖店6月底熄燈，上圖開幕時照片。（圖／取自八方雲集臉書）

記者黃士原／台北報導

鍋貼霸主「八方雲集」在全台各地都有分店，2018年還前往離島馬祖開設直營店，不過日前傳出因租約到期，只營業到6月底。總部證實這項消息，不過也歡迎當地夥伴來加盟經營，一定會提供完善支援。

根據媒體報導，八方雲集創辦人林家鈺曾在南竿服役，對這裡有著特殊感情，在友人牽線下，2018年開設馬祖直營店，同時也是該地區唯一一家分店。不過日前傳出，由於店租上漲，再加上物料配送及其他成本增加，6月27日合約到期後不再續租，等於八方雲集撤離馬祖。

對此，八方雲集總部證實馬祖店熄燈消息，但他們也珍惜每一次為馬祖服務的機會，仍期望找到當地夥伴來加盟經營，總公司必定提供完善支援，協助加盟主未來營運。

目前八方雲集在離島的據點，金門有2家加盟店、澎湖有3家加盟店，即將熄燈的馬祖店是唯一直營店。另外，同集團的梁社漢排骨在金門也有1家加盟店。

▲台南「桃山日本料理」7/27結束營業。（圖／取自桃山日本料理臉書）

另外，1989年創立的桃山日本料理，在台南經營已有36年，不過業者日前在臉書粉專宣布，將於7月27日結束營業。消息傳出，讓許多人不捨，直呼「時代的眼淚」、「好悲傷」、「怎麼又一間老店結束營業了」、「我小女兒25年前在那裡舉辦婚宴」。有人則透露「問過員工，因地主要賣地了，所以結束營業」。

桃山日本料理除了提供散客消費外，還設有宴會廳，是不少當地人聚餐、婚宴的首選。單點菜單從冷盤、壽司、炸物、燒烤、蒸物、丼飯到炒類都有，如果不想動腦，也有定食可選。針對家庭或商務聚餐，這裡也提供各種合菜。

關鍵字： 美食雲 八方雲集 馬祖店 鍋貼

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