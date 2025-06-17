開箱饗麻饗辣南港店！超過30款熟食吃到飽　馬卡龍也能無限取用

▲開箱饗麻饗辣南港店昨日試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號的「饗麻饗辣」，今年首度進軍台北市，南港LaLaport店昨天試營運，除了美牛、台灣豬及各式海鮮無限供應，熟食餐檯上還有壽司、炸物等超過30道餐點。業者表示，南港店是品項最多的分店，不但有台灣人最愛的炙燒鮭魚壽司，還有干貝、鮭魚卵壽司。

台南起家的饗麻饗辣，有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號，目前在全台共有5家分店，分別為台南2家、高雄2家以及台中1家，今年首度插旗台北市，進駐南港LaLaport，以高檔品牌「饗麻饗辣PLUS」跟大家見面，昨天開始試營運。

▲饗麻饗辣PLUS南港LaLaport店的天香麻辣湯、胡椒老火雞湯。（圖／記者黃士原攝）

饗麻饗辣PLUS南港店湯頭共有5款可選，天香麻辣湯是招牌，以20種溫和中藥材搭配麻辣豆瓣醬佐牛骨和辛香料小火長時間熬煮，胡椒老火雞湯是南港店限定，使用煲好的豚雞高湯、胡椒粉、雞肉、生薑片等食材熬製。其他3款則是御膳白雪湯、番茄羅勒湯與養生藥膳湯。

▲海鮮食材超過10種。（圖／記者黃士原攝）

▲各式火鍋料與蔬菜。（圖／記者黃士原攝）

▲天使紅蝦。（圖／記者黃士原攝）

除了美牛、澳洲和牛、台灣豬等肉品是現點現切、再由服務人員送到桌外，其他食材都是在自助吧取用，除了蛤蜊、鮮蚵、龍膽石斑、巴利魚、鱸魚等10多種海鮮外，還有七股無毒活跳蝦，但因周一廠商未進貨，未來都會改提供天使紅蝦。其他食材還有內臟、餃類，以及超過十種以上的蔬菜與火鍋料。

▲饗麻饗辣PLUS南港店的熟食餐檯也很豐富，光是壽司就6-7款。（圖／記者黃士原攝）

▲炙燒鮭魚壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲炸雞。（圖／記者黃士原攝）

▲烤雞腿。（圖／記者黃士原攝）

▲披薩。（圖／記者黃士原攝）

除了生鮮食材，饗麻饗辣的熟食餐檯也很豐富，光是壽司就6-7款，有國人愛吃的炙燒鮭魚壽司，以及鮪魚壽司、比目魚鰭邊肉壽司、炸蝦壽司、鮭魚卵壽司、干貝壽司，炸物區則有洋蔥圈、牡蠣、雞塊、薯條、可樂餅、炸豬排。其他還有烤雞腿、炒時蔬、燉豬腳、披薩、麻辣鴨血、豆腐，不怕客人吃不飽。

▲▼甜點區。（圖／記者黃士原攝）

甜點數量也不少，合計有20多種，包括切片小蛋糕、布丁、泡芙、奶酪、巴斯克蛋糕、達克瓦茲、提拉米蘇、可麗露、堅果塔、水果塔、馬卡龍，另外還有冰淇淋、冰棒。若再加上含生鮮食材與熟食、肉品，可以無限取用的食材與餐點超過100道。

▲台灣牛脆脂肉盤。（圖／記者黃士原攝）

饗麻饗辣PLUS南港店每人餐價858元起，1688元方案還能吃到日本A5和牛、松葉蟹、生食級干貝，6月18日前免收10%服務費，6月19日至6月30日4人同行用餐，送台灣牛脆脂肉盤1份（1688元和牛饗宴限定肉品）。

▲萬客什鍋的萬客燒酒雞鍋。（圖／萬客什鍋提供）

另外，被許多網友稱為「台中最狂火鍋店」的萬客什鍋，今年初傳出籌備新北第2家店「新莊店」，品牌粉專日前也曝光餐廳地點，就在新莊體育園區附近的復興路一段上，外牆鷹架上的帆布看板除了召募員工資訊，還預告7月開幕。

▲剝皮辣椒烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）

萬客什鍋菜單多達50多種品項，大致上分為石頭爆炒鍋、老饕精選鍋、剝皮辣椒鍋及燒酒麻香鍋4大類，價格358元起至598元。眾多鍋物中以燒酒烏骨雞鍋人氣最高，其靈感正來自台菜燒酒雞，以整罐料理米酒作為湯底，經中藥材與米酒燃點揮發，之後再加入高湯與烏骨雞，消費者還可依照個人喜好選擇全燒、半燒、不燒的料理方式。

剝皮辣椒烏骨雞鍋人氣位居第2名，先用麻油及薑片爆香，再加入烏骨雞炒香，接著放入剝皮辣椒、新鮮蛤蜊，湯頭清甜而微辣。