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COLD STONE「藍色小精靈冰淇淋」來了　限時3天買1送1

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「COLD STONE」攜手派拉蒙影業《藍色小精靈大電影》推出全新聯名「蜂蜜莓好冰淇淋」，選用蜂蜜冰淇淋拌入蜂蜜麻糬、酸甜草莓等料製成，搭配專屬紙杯、小精靈帽子插卡，6月20日起限時開賣，還可享限定3天冰淇淋買1送1優惠。

▲▼COLD STONE攜手派拉蒙影業《藍色小精靈大電影》推出全新聯名「蜂蜜莓好冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE與《藍色小精靈大電影》推出聯名「蜂蜜莓好冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼COLD STONE攜手派拉蒙影業《藍色小精靈大電影》推出全新聯名「蜂蜜莓好冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲蜂蜜莓好冰淇淋搭配專屬紙杯、精靈帽子插卡十分可愛。

COLD STONE睽違5年推出升級版「蜂蜜冰淇淋」，嚴選100%百花蜂蜜製成，香甜不膩口還帶有淡淡花香，並與《藍色小精靈大電影》聯名推出「蜂蜜莓好」，選用蜂蜜冰淇淋為基底，拌入酸甜草莓、香脆玉米脆片，再放上蜂蜜麻糬，搭配超可愛限量專屬冰淇淋紙杯及藍色小精靈帽子插卡，完美還原藍色小精靈萌樣，6月20日起至7月24日限時開賣。

COLD STONE指出，新品上市，6月20日至6月22日可享「大杯冰淇淋買1送1」，6月27日起至6月29日加碼享「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件50元」，以上不含脆餅並以價低者為優惠品項；7月18日起至8月31日凡憑《藍色小精靈大電影》電影票根至門市還可享中杯以上冰淇淋買1送1優惠，不含脆餅、桶裝並以價低者為優惠品項。

▲▼「起士公爵」首度攜手「貝力岡法式冰淇淋」推出獨家聯名「芒果乳酪法式冰淇淋」。（圖／起士公爵提供）

▲起士公爵攜手「貝力岡法式冰淇淋」推出獨家聯名「芒果乳酪法式冰淇淋」。（圖／起士公爵提供）

冰控也不能放過「起士公爵」首度與「貝力岡法式冰淇淋」聯手推出的「芒果乳酪法式冰淇淋」，選用30年老欉樹產的特級愛文芒果搭配頂級乳酪，以獨家法式蜜漬低溫熟成自然果香，製成滑順綿密的冰淇淋口感，即日起於官網限時限量販售，並提供混搭口味6杯組、芒果乳酪與芒果雪酪的雙拼組合選擇。

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關鍵字： 美食情報.美食雲 COLD STONE 藍色小精靈大電影 起士公爵

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