藝人納豆愛店「宇澤小舖」宣布歇業　6/21最後營業日

▲主打生魚片丼飯的「宇澤小舖」宣布歇業。（圖／取自宇澤小舖生魚片丼專賣臉書）

記者黃士原／台北報導

台北東區美食又少一家！主打生魚片丼飯的「宇澤小舖」開業已有17年，不過第二任老闆日前宣布，將回到高雄接手家裡雕刻神像事業，餐廳將於6月21日熄燈。消息傳出讓不少網友覺得難過，就連藝人納豆也在臉書發文表示「心中有萬分的不捨」。

2008年創立的宇澤小舖，位於台北市延吉街和市民大道交界處，主打生魚片丼飯，菜單上有10多種品項可選，從台灣人喜愛的鮭魚親子丼、鮭魚卵丼、鮭魚干貝丼到老饕喜愛的鮪魚丼、綜合生魚片丼都有，每碗價格300元至500元，由於價格較為親民、品質又好，在Google擁有4.3顆星的好評，就連藝人納豆也常去用餐。

▲綜合海鮮丼飯。（圖／取自宇澤小舖生魚片丼專賣臉書）

不過，2011年接手的第二任老闆陳威璁日前發文表示，家中長輩大病康復後，讓他不斷思考是否該回去陪伴，最後決定暫停台北的小店，接手高雄家裡的神像雕刻事業，宇澤小舖只營業到6月21日。

歇業消息傳出後，讓許多老顧客錯愕，直呼「晴天霹靂」、「太難過了」、「捨不得，但獻上最深祝福一切更好」，就連納豆也發文表示「最喜歡的宇澤小舖即將走入歷史，心中有萬分的不捨，只有把這份愛化成最棒的祝福，願一切都能美好」。

▲高雄阿樺碳烤只營業到6月23日。（圖／高雄美食地圖提供）

另外，高雄宵夜美食再少一家！位於左營華夏路上的「阿樺碳烤」因為老闆決定退休，只營業到6月23日，讓不少網友直呼可惜，還有人說「回憶沒了」。

阿樺碳烤下午4點營業到隔日凌晨1點，鄰近漢神巨蛋，菜單上有30種品項可選，從肉類、蔬菜到內臟都有，其中米血、熱狗、豆乾單價只要10元，黑輪小份20元、大份45元，大部分都在50元以下，僅有秋刀魚、小卷單價較高，分別是55元、100元。由於價格親民，是許多在地人的宵夜口袋名單。