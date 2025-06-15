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東京「吉伊卡哇樂園」門票明開放登記　票價、入園規定懶人包

▲▼東京吉伊卡哇樂園。（圖／翻攝自官網）

▲東京吉伊卡哇樂園6月16日早上開放第一波門票線上登記。（圖／翻攝自官網）

記者蔡玟君／綜合報導

東京「吉伊卡哇樂園」將於7月28日於池袋的大型商場「太陽城SUNSHINE CITY」的別館1樓和B1開幕，第一波門票將於明（16日）開放線上申請抽籤，《ETtoday新聞雲》整理出購票、入園注意事項，想搶先體驗的粉絲可別錯過。

▲▼東京吉伊卡哇樂園。（圖／翻攝自官網）

▲東京吉伊卡哇樂園入口意象。（圖／翻攝自官網）

1.門票開放線上登記日期、適用入場時間

東京吉伊卡哇樂園表示，第一波門票線上申請從6月16日台灣時間早上9點起，至6月23日台灣時間晚上10點59分為止，採抽籤制，適用申請入園日期為7月28日至8月31日為止，每人限申請一次，每次最多可購買4張，可使用信用卡結帳。

票價12歲以上3500日圓，4至11歲小孩1800日圓，4歲以下免費，但須由大人陪同購票入園；使用孩童優惠票價、或免費入園的旅客，入園時必須提供身分證明（如護照）。

▲▼東京吉伊卡哇樂園。（圖／翻攝自官網）

▲已公開的遊樂設施之一「哥布林的牢房」。（圖／翻攝自官網）

2.入園注意事項

入園時，購票者本人需出示門票，所有同行者務必集合完畢後，一起前往入口進入園區，無法分開入園。若超過預約的入場時間，可能無法進入。

3.禁止攜帶物品

園內禁止攜帶或使用腳架、自拍棒、相機支架等攝影輔助用具，同時禁止攜帶尖銳物品以及隨身喇叭、哨子等會產生噪音的用具。由於館內沒有置物櫃，請勿攜帶大件行李箱或嬰兒推車。

▲▼東京吉伊卡哇樂園。（圖／翻攝自官網）

▲還有吉伊卡哇的家造景。（圖／翻攝自官網）

4.樂園內不接受現金結帳，只能使用信用卡、電子錢包、交通卡。

5.離場後原則上無法再次入園，但碰到樂園內廁所排隊人潮眾多，可先詢問館內人員可否使用園外的廁所。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 東京旅遊 吉伊卡哇 東京吉伊卡哇樂園 日本旅遊 亞洲旅遊

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