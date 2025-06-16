「北海岸一日遊」搭車就到　最美跨海鐵馬道、67米基隆塔全開箱

▲八斗子車站又被譽為「北台灣多良車站」。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／基隆報導

搭客運、騎單車輕鬆暢遊北海岸！從台北市區出發，搭1579客運，能直達八斗子車站，接著租台YouBike，騎到深澳漁港海天步道、象鼻岩（水豚岩），返回時到望海巷跨海景觀橋，再搭公車到基隆塔，看書、賞景兼用餐，免塞車、找車位，完成一天觀海放空小旅行。

▲▼八斗子車站月台橫跨基隆市與新北市，可以拍到一面是新北市瑞芳區，另一頭是基隆市地標。（圖／記者彭懷玉攝）



八斗子車站

2016年完工的八斗子車站，一出站，迎面而來的是湛藍海景，又有「北台灣多良車站」之美譽，月台橫跨基隆市與新北市，可以拍到一面是新北市瑞芳區，另一頭是基隆市地標。同時，車站鄰近深澳Railbike，踏上河豚造型鐵道自行車，1.3公里的路程穿梭星空隧道、欣賞山海風光，7月1日起《鯨夏夜語》夜間班次上線，每日上午10點至夜間8點30分，每半小時一班，整點於八斗子站、半點於深澳站發車。

▲看見5隻逗趣的水豚家族裝置，意味到了象鼻岩（水豚岩）入口處。（圖／記者彭懷玉攝）

深澳漁港

深澳漁港擁有全台最多的娛樂漁船，除了可以出海賞景釣魚，周圍還有象鼻岩、酋長岩，以及270度寬廣視野的海天步道，從八斗子車站騎YouBike，不用10分鐘路程，就能抵達深澳漁港。

▲▼象鼻岩（水豚岩）位於深澳岬角，從入口處步行約10分鐘路程，即能抵達。（圖／記者彭懷玉攝）

象鼻岩（水豚岩）

若想到象鼻岩（水豚岩）探秘，到了深澳漁港時別急著還車，看見深澳、番仔澳漁港指標後右轉，繼續往深處方向騎，看見5隻逗趣的水豚家族裝置，意味到了入口處。往深澳岬角走，一面是九份，一面是蕈狀岩等奇景，步行約10分鐘，斷了鼻的象鼻岩就在眼前，著實有水豚君的呆萌。還能捕捉水豚岩和基隆嶼同框，海天一線的美景，讓人瞬間忘卻煩憂。

提醒：沿途均為礁岩，建議穿著好走、防滑的運動鞋，行動不便者、雨後較不適合前往。

▲▼海天步道觀景平台上欣賞深澳漁港、酋長岩，也別忘了與在地意象的小卷裝置合影。（圖／記者彭懷玉攝）



深澳漁港海天步道

310公尺的海天步道觀景平台，完工於2018年，觀海視野達270度，一面是九份金瓜石，另一面則欣賞深澳漁港、酋長岩，也別忘了與在地意象的小卷裝置合影，留下趣味的回憶。

▲▼望海巷跨海景觀橋2021年完工，有「全台最美跨海鐵馬道」之稱。（圖／記者彭懷玉攝）



望海巷漁港景觀橋

望海巷跨海景觀橋2021年完工，有「全台最美跨海鐵馬道」之稱，把深澳支線八斗子站、深澳鐵道自行車和潮境公園等景點串連起來，雖然只有170公尺長，矗立橋中央，可以360度視角欣賞四周山海景致，或停下腳步，找尋漁船、遊艇徐徐穿梭的身影。

▲望海巷旁，成片的綠藻佈滿海蝕平台及帶狀岩礁海岸，每到夏天是民眾戲水去處。（圖／記者彭懷玉攝）



基隆塔

結束海岸探秘行程後，從望海巷景觀橋步行到海科館只要6分鐘，進一步延伸至潮境智能海洋館、潮境公園、河馬岩等打卡點，是不少人會一同順遊的路線。

▲搭電梯就能抵達高67公尺的基隆塔景觀台。（圖／記者彭懷玉攝）



或是在望海巷也能搭公車103、791、1579直達基隆市區的基隆塔，2023年12月啟用的基隆塔豎梯由防空洞改建，搭電梯登上高67公尺的景觀台，可將基隆房舍、停泊港邊的國際郵輪，甚至是遠方基隆嶼盡收眼底，不過為了安全起見，前方尖端處已經圍起來。

▲▼基隆塔眺望黃昏作伴的山海風光。（圖／記者彭懷玉攝）



同時，還有森林系風格的崆書屋可喝茶、用餐，以及四樓的「遠見人文空間｜鳶 Milvus」，是全台首座結合閱讀、氣味、蔬食與在地選品的高空文化書店，一次滿足高空賞景、沉浸書香和用餐的心願，堪稱在地人的隱藏版景點。

▲▼基隆塔上的遠見人文空間、崆書屋均有餐點。（圖／記者彭懷玉攝）

