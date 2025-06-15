暑假赴日旅遊熱度飆！詢問度增2成　大阪東京沖繩最夯

▲暑假赴日行程詢問度大增。（圖／記者彭懷玉攝）

生活中心／綜合報導

隨著暑假即將到來，根據旅遊業者統計，近2個月赴日行程詢問度大增，其中又以「大阪」、「東京」、「沖繩」為最受歡迎的3大城市，可以發現台人偏好主題樂園、美食品嚐與海島度假3大類型行程。

根據中央社報導指出，交通部觀光署統計今年1到3月，台人赴日旅遊共161萬5850人次，而根據日本政府觀光局統計，2025年1至4月份訪日的台灣旅客則已突破210萬人次，穩居第3大海外客源市場。

隨著暑假即將開跑，旅遊電商KKday透露近2個月針對暑期赴日行程詢問度較前期成長近2倍，其中以大阪、東京、沖繩最受歡迎，業者表示日本一直都是海外旅遊最受歡迎的目的地，全年穩居銷售冠軍，且於寒暑假、連假期間帶動整體流量與業績成長。

另根據平台統計，日本熱賣商品前5名依序為景點票券、交通票券、1日遊專屬團、特色體驗與美食品嚐，其中機票與機加酒自由行則詢問度最高。

此外，樂天旅遊也表示，主題式旅行的興起正持續推升台灣旅客赴日動能，像是日本音樂祭反映出旅客對生活方式與旅行態度的選擇，而樂迷對住宿與行程的期待已不再侷限於距離或價格，更講究個人風格、交通節奏與在地文化的連結。