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英國爆紅「Krispy Kreme開心果甜甜圈」登台　還有台灣限定口味

▲▼Krispy Kreme推出開心果系列甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出開心果系列甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

記者蕭筠／台北報導

搶搭開心果熱潮，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」推出2款全新開心果甜甜圈，有夾心貝果包裹滿滿開心果卡士達，還有在糖霜甜甜圈淋上濃醇絲滑的開心果巧克力，6月26日起於全門市限時限量開賣，並祭出買1盒送1盒優惠。

Krispy Kreme把澳洲、英國爆紅的「濃餡開心果」搬進台灣，厚實夾心貝果包裹著濃郁開心果卡士達，外層裹上開心果巧克力，最後再以開心果碎粒點綴；「雪點開心果」則是台灣限定口味，經典糖霜甜甜圈淋上開心果巧克力，表層灑滿細緻開心果雪點酪乳粉，每一口都能吃到堅果香交織乳香，2款售價皆為75元，6月26日起至7月24日於全門市限量上市。

業者表示， 6月25日前加入官方LINE帳號，即可於6月26日獲得好友新品券1張，憑券購買6入禮盒送原味糖霜甜甜圈6入1盒，買12入禮盒送原味糖霜甜甜圈12入1盒，每張優惠券限用1次，購買禮盒須含2顆開心果甜甜圈，口味任選，各門市售完為止。

▲▼「Mister donut」第2波「史努比聯名」來了。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut推出2款全新史努比聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

「Mister Donut」本月也推出第2波「史努比聯名」，一共推出2款最新聯名造型甜甜圈，把史努比最好的朋友糊塗塌客化身成「糊塗塌客甜甜圈」，選用蓬鬆巧貝裹上檸檬可可沾醬，再以可可醬點綴，售價75元；「史努比狗屋」則是經典狗屋變身，Q彈波堤裹上蘋果沾醬，最後插上史努比插卡，復刻漫畫經典場景，售價59元，全門市限時開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Krispy Kreme Mister Donut 買1送1

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