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城市漢堡「果醬菠蘿堡」新上市　外送限定全系列買1送1

▲▼城市漢堡推出全新「果醬菠蘿堡」系列 。（圖／城市漢堡提供）

▲城市漢堡推出全新「果醬菠蘿堡」系列 。（圖／城市漢堡提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣連鎖早午餐品牌「城市漢堡」攜手「晴朗家烘焙」推出全新「果醬菠蘿堡」系列，選用鹹香菠蘿堡搭配果醬打造雙重鹹甜口感，1次提供5種口味，且除單點外還能搭配嫩煎雞排、經典牛肉排升級風味，即日起於全門市開賣，更提供冷凍宅配選擇。

城市漢堡「果醬菠蘿堡」系列新上市，外層使用現烤出爐的黃金酥脆菠蘿皮，表皮微酥脆、奶香十足，並提供5種口味選擇，有經典原味版，每一口都能吃到純粹小麥香氣及菠蘿皮酥香；草莓口味選用帶有天然果粒的草莓醬、花生口味採用低糖研磨花生醬製成、巧克力口味搭配苦甜比例適中的可可醬、奶酥口味則吃得到細緻奶香，即日起於全門市開賣。

▲▼城市漢堡推出全新「果醬菠蘿堡」系列 。（圖／城市漢堡提供）

▲果醬菠蘿堡系列提供冷凍宅配服務。

果醬菠蘿堡除開放單點外，也可升級搭配嫩煎雞排或經典牛肉排，打造甜鹹混搭正餐組合。除外同步販售冷凍宅配版本，可透過晴朗家烘焙官方LINE下單，4種果醬口味任選搭配「6入分享盒」或「12入超值組合」宅配到府，滿額還可享免運優惠，完成訂單者將獲得60元折價券，回饋至城市漢堡官方LINE，可做為未來門市消費抵用金。

為歡慶新品上市，6月18日起至7月1日凡參加Uber Eats「夏日581」活動，可享「菠蘿堡全系列買1送1」限時優惠，單筆滿350元並輸入指定折扣碼還可再85折優惠。

▲▼拉亞漢堡找來 黑白大廚「愛德華·李」推出聯名餐點。（圖／記者蕭筠攝）

▲拉亞漢堡找來黑白大廚「愛德華·李」推出聯名餐點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

拉亞漢堡日前則驚喜邀來《黑白大廚》人氣明星主廚愛德華李（Edward Lee）跨海合作推出「愛德華的早餐任務」聯名活動，融合台、美、韓文化打造4款聯名餐點，首推以親民價格打造每天都能吃到的韓式經典「Edward Lee帶著走韓式拌飯米堡」、「 Edward Lee韓式烤牛芝加哥堡」。

▲▼拉亞漢堡找來 黑白大廚「愛德華·李」推出聯名餐點。（圖／記者蕭筠攝）

▲漢堡系列提供韓式米堡、韓式芝加哥堡選擇。

「韓式拌飯米堡」靈感來自於韓式拌飯，香Q米飯夾入牛肉餅搭配主廚特調醬、涼拌菠菜、經典泡菜，最後放上一顆煎蛋，打造豐富口感，售價115元。

「韓式烤牛芝加哥堡」以經典芝加哥堡夾入炭烤牛五花肉，搭配濃郁主廚特調醬香，還有生菜、泡菜、起司等料，香氣十足，售價109元。

還有主廚特調醬汁包裹香嫩烤肉拌入白飯、蔬菜的「主廚醬選X韓式烤肉拌飯」，售價160元，以及Q彈年糕裹上主廚特調醬汁的「主廚醬選X韓式辣炒年糕」，售價60元。以上聯名餐點限時販售至8月6日。

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