他中2億日圓樂透「吃2萬家餐廳」　2015年創立東京傳奇名店

▲東京名店「Bon.nu」創辦人来栖けい（右）客座高雄「Li.nu」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

東京傳奇名店「Bon.nu」創辦人来栖けい今日起至6月16日客座高雄「Li.nu」，不過他過去的經歷更為傳奇，他把中樂透的2億日圓全數花在享用美食，造訪過的餐廳達2萬家，最後創立屬於自己的餐廳。

来栖けい大學時代中了樂透大獎，跟一般人不同的是，他把2億日圓獎金全數花在享用美食，造訪過的餐廳達2萬家，同時也吃出心得，撰寫書籍紀錄後，成為知名美食評論家。2015年，他在東京涉谷創立了「Bon.nu」，去年更在高雄開了姐妹分店「Li.nu」。

▲来栖けい將看似常態的「苗菜」沙拉，加入了更多生嫩根莖葉蔬菜。

来栖けい在日本有「料理怪才」的稱號，他曾在接受日本媒體訪問時表示，後來在造訪餐廳時漸漸覺得，這些名店往往刻意著重於食材與獨特的烹調料理組合，但人們卻對為何運用某些食材的注意力降低，缺乏食材在菜色上的說服力，「有太多的菜餚無法用單一詞彙描述，烹飪開始變得偏離本質」。

▲主餐主菜選用了台灣黃牛與日本F1等級的和牛交配而成的品種「灣本牛」。

當来栖けい在2015年於東京創立Bon.nu時，就決定不受流派束縛，僅用眼前最好環境誕生的食材來創作菜色，選擇單一項食材，化繁為簡地將味道忠實呈現，像是這次餐會菜色，来栖けい將看似常態的「苗菜」沙拉，加入了更多生嫩根莖葉蔬菜；湯品「萃取」則是濃縮了整隻法國布列塔尼龍蝦精華滋味；以天婦羅方式呈現的「炸物」，將法國頂級白蘆筍輕裹麵衣，完整保留食材本身的水潤鮮甜。

▲首爾米其林二星Restaurant Allen招牌菜色「香煎鴨胸佐西芹與塊根芹」。（圖／寒居酒店提供）

另外，連續兩年獲得首爾米其林二星的「Restaurant Allen」主廚暨負責人徐賢敏，應寒居酒店邀請，將於7月18日至7月20日在BeGood餐廳舉辦僅有4個餐期的客座餐會，8道式午宴每位6880元+10%，9道式晚宴每位7880元+10%，即日起開放預約訂位。

徐賢敏認為唯有運用當令食材，才能讓客人充分感受季節流轉的節奏，客人入座後由服務人員以木盒盛裝當日使用的食材，並提供產地地圖，更是Restaurant Allen的一大特點，為了將此服務原汁原味呈現於BeGood客座餐會，他在活動前就先來台灣傳統市場考察，研究與韓國氣候迥異的台灣在海鮮及蔬果的多樣性。

▲首爾米其林二星Restaurant Allen招牌菜色「香煎小羊腰肉佐在地穀物與春季野菜」。（圖／寒居酒店提供）

寒居酒店表示，這次徐賢敏客座BeGood的菜單，將大量採用台灣在地食材，包括台灣玉米筍、山蘇、鰻魚及雲林大白菜等，呈現代表台灣當季風土氣味的料理組合。此外主廚也將帶來在韓國相當具代表性的傳統農村料理「橡實麵」，以及拿手料理炭烤鰻魚和炭烤牛小排。