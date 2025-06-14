ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

網熱議8大繡球花景點　杉林溪森林園區聲量排名第1名

▲竹子湖繡球花季明（23日）正式開跑，目前花開已達6-7左右,迎春匍花園,花與樹繡球花園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明山竹子湖繡球花。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃士原／台北報導

繡球花以繽紛的色彩、圓潤飽滿的花球而聞名，成為每年春夏最受矚目的限定景色。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」，追蹤近一年「繡球花景點」相關話題的網路聲量，帶大家了解網友熱議的8大繡球花景點。

▲南投杉林溪繡球花。（圖／翻攝自愛上杉林溪粉絲專頁）

杉林溪森林生態園區

每年5到7月是「杉林溪森林生態園區」繡球花期，約有15萬株花卉點綴各角落。南投縣政府分享，從園區入口處開始，就有繡球花迎賓，銀杏湖旁、飯店到紅樓處、前往花卉中心路上、日月池一帶，愈往內走愈多花，尤以日月池一帶更是隨處可見，網友大讚「遍地開滿繡球花，真美」、「每年繡球花季都要去一次！」

▲陽明山竹子湖水藍色繡球花。（圖／記者彭懷玉攝）

陽明山竹子湖

位於台北市郊的「陽明山竹子湖」，同樣是不少人心目中經典的賞花景點，這裡濕潤的氣候與土壤特性，都為繡球花提供了理想的生長條件，農家多以水生種植為主，約莫有20多個品種的繡球花依序開花，紫、藍、粉、白等各色繡球花在山區步道綻放，如「頂湖環狀步道」、「陽明溪溪畔步道」均找得到其蹤跡。

▲網熱議8大繡球花景點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網熱議8大繡球花景點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲大安森林公園繡球花。（圖／黑皮的旅遊筆記

大安森林公園

如果想就近在都市中賞繡球花，交通便利的「大安森林公園」，是不少台北人的首選。有網友形容這裡「紫陽花（繡球花）叢叢盛開，各自爭豔」，即便是平日，「來散步賞花的人也不少，但公園夠大，不會覺得擁擠」，能夠悠閒享受花季時光。有人提到「為了看繡球花展特地去了一趟」，配合園內的杜鵑花、野餐日活動，讓大安森林公園成為賞花、野餐、散步及拍照的好去處。

▲高家繡球花田第三園區。（圖／黑皮的旅遊筆記）

高家繡球花田第三園區

「高家繡球花田第三園區」是全台面積最大的繡球花田，整個園區佔地有8000多坪，將近百種的品種可以好好欣賞，更可拍出被繡球花包圍的絕美照片，目前的花況已經來到了7至8成，花期預計到7月底，各位趕緊來享受被繡球花圍繞的夢幻體驗。如果各位離陽明山比較近的話，也可以前往「高家繡球花第二園區」。

▲花露休閒農場繡球花季已登場。（圖／翻攝自Facebook／花露農場 FlowerHome）

花露農場

苗栗卓蘭花露農場廣達3.2公頃，是中部知名花海勝地。其中，最享譽盛名的植物非繡球花莫屬，花季到6月底，一共有12個品種、6萬朵花依時序綻放。此外，也有雲霄飛車、旋轉木馬等造景，旋轉木馬開放民眾乘坐，1次100元，能乘坐3人，換算下來1人只要33元。

▲說到繡球花的故鄉，就在復興區台七桃花源休閒農業區。（圖／記者彭懷玉攝）

台七桃花源休閒農業區

說到繡球花的故鄉，就在復興區台七桃花源休閒農業區，桃園市農業局每年都會舉辦「花現台七-繡球金針農遊趣」活動，今年已在5月25日結束，不過今年花期較晚，6月還有機會看到繡球花。

▲武陵農場繡球花。（圖／取自武陵農場臉書）

▲武陵農場繡球花。（圖／取自武陵農場臉書）

武陵農場

武陵農場一直是賞櫻花的熱門場所，但每年初夏，繡球花也在農場各處綻放，農場的臉書粉專小編還說，目前醒獅園是賞繡球花的好地方，蔣公別館旁也開得很美，賓館周邊、露營區步道也能發現繽紛花影。

▲碧絡角咖啡花園每年5月至6月盛開的繡球花，吸引許多人前往觀賞拍照。（圖／滿分的旅遊札記

碧絡角咖啡花園

碧絡角咖啡花園位於苗栗南庄，園區裡種滿各式各樣的艷麗花朵，魯冰花、繡球花、鳳仙花、鼠尾草、麝香木等，走過去隨便拍都像明信片，每年5月至6月盛開的繡球花，更吸引許多人前往觀賞拍照。

關鍵字： 旅遊雲 繡球花 繡球花景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【土石流瞬間】台3線落石崩塌路衝擊瞬間　道路雙向封閉

推薦閱讀

曼谷「Buffet船」夜遊湄南河！

曼谷「Buffet船」夜遊湄南河！

60隻「哆啦A夢」快閃市民廣場！必打卡「12米高氣偶」+任意門

60隻「哆啦A夢」快閃市民廣場！必打卡「12米高氣偶」+任意門

特搜6家小巨蛋周邊美食！

特搜6家小巨蛋周邊美食！

網熱議8大繡球花景點

網熱議8大繡球花景點

頂呱呱限時開賣3大歐娜聯名套餐

頂呱呱限時開賣3大歐娜聯名套餐

暑假出示學生證吃Buffet打7折

暑假出示學生證吃Buffet打7折

每次快閃兩個月就休息！新莊河南燒餅

每次快閃兩個月就休息！新莊河南燒餅

霜淇淋、咖啡「買1送1」

霜淇淋、咖啡「買1送1」

萬里「亮山川景觀休閒園區」試營運

萬里「亮山川景觀休閒園區」試營運

西子灣旁的高雄港第一港口北防波堤釣客最愛　特延長垂釣區40公尺

西子灣旁的高雄港第一港口北防波堤釣客最愛　特延長垂釣區40公尺

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

溪頭福華飯店「住一送一」避暑去

台中最狂火鍋新莊店地點曝光

日本最新夜行列車亮點搶先看

萬里「亮山川景觀休閒園區」試營運

嘉義「鄉村版童話城堡」最快月底試營

30年港式餐廳「易牙居」回歸

米其林公布6月新入選餐廳

台中「觀音亭景觀平台」7月底完工

欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕

十二廚海鮮季開箱「松葉蟹、雪蟹腳必吃」

熱門行程

最新新聞更多

曼谷「Buffet船」夜遊湄南河！

60隻「哆啦A夢」快閃市民廣場！必打卡「12米高氣偶」+任意門

特搜6家小巨蛋周邊美食！

網熱議8大繡球花景點

頂呱呱限時開賣3大歐娜聯名套餐

暑假出示學生證吃Buffet打7折

每次快閃兩個月就休息！新莊河南燒餅

霜淇淋、咖啡「買1送1」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366