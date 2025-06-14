網熱議8大繡球花景點　杉林溪森林園區聲量排名第1名

▲陽明山竹子湖繡球花。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃士原／台北報導

繡球花以繽紛的色彩、圓潤飽滿的花球而聞名，成為每年春夏最受矚目的限定景色。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」，追蹤近一年「繡球花景點」相關話題的網路聲量，帶大家了解網友熱議的8大繡球花景點。

▲南投杉林溪繡球花。（圖／翻攝自愛上杉林溪粉絲專頁）

杉林溪森林生態園區

每年5到7月是「杉林溪森林生態園區」繡球花期，約有15萬株花卉點綴各角落。南投縣政府分享，從園區入口處開始，就有繡球花迎賓，銀杏湖旁、飯店到紅樓處、前往花卉中心路上、日月池一帶，愈往內走愈多花，尤以日月池一帶更是隨處可見，網友大讚「遍地開滿繡球花，真美」、「每年繡球花季都要去一次！」

▲陽明山竹子湖水藍色繡球花。（圖／記者彭懷玉攝）

陽明山竹子湖

位於台北市郊的「陽明山竹子湖」，同樣是不少人心目中經典的賞花景點，這裡濕潤的氣候與土壤特性，都為繡球花提供了理想的生長條件，農家多以水生種植為主，約莫有20多個品種的繡球花依序開花，紫、藍、粉、白等各色繡球花在山區步道綻放，如「頂湖環狀步道」、「陽明溪溪畔步道」均找得到其蹤跡。

▲網熱議8大繡球花景點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲大安森林公園繡球花。（圖／黑皮的旅遊筆記）

大安森林公園

如果想就近在都市中賞繡球花，交通便利的「大安森林公園」，是不少台北人的首選。有網友形容這裡「紫陽花（繡球花）叢叢盛開，各自爭豔」，即便是平日，「來散步賞花的人也不少，但公園夠大，不會覺得擁擠」，能夠悠閒享受花季時光。有人提到「為了看繡球花展特地去了一趟」，配合園內的杜鵑花、野餐日活動，讓大安森林公園成為賞花、野餐、散步及拍照的好去處。

▲高家繡球花田第三園區。（圖／黑皮的旅遊筆記）

高家繡球花田第三園區

「高家繡球花田第三園區」是全台面積最大的繡球花田，整個園區佔地有8000多坪，將近百種的品種可以好好欣賞，更可拍出被繡球花包圍的絕美照片，目前的花況已經來到了7至8成，花期預計到7月底，各位趕緊來享受被繡球花圍繞的夢幻體驗。如果各位離陽明山比較近的話，也可以前往「高家繡球花第二園區」。

▲花露休閒農場繡球花季已登場。（圖／翻攝自Facebook／花露農場 FlowerHome）

花露農場

苗栗卓蘭花露農場廣達3.2公頃，是中部知名花海勝地。其中，最享譽盛名的植物非繡球花莫屬，花季到6月底，一共有12個品種、6萬朵花依時序綻放。此外，也有雲霄飛車、旋轉木馬等造景，旋轉木馬開放民眾乘坐，1次100元，能乘坐3人，換算下來1人只要33元。

▲說到繡球花的故鄉，就在復興區台七桃花源休閒農業區。（圖／記者彭懷玉攝）

台七桃花源休閒農業區

說到繡球花的故鄉，就在復興區台七桃花源休閒農業區，桃園市農業局每年都會舉辦「花現台七-繡球金針農遊趣」活動，今年已在5月25日結束，不過今年花期較晚，6月還有機會看到繡球花。

▲武陵農場繡球花。（圖／取自武陵農場臉書）

武陵農場

武陵農場一直是賞櫻花的熱門場所，但每年初夏，繡球花也在農場各處綻放，農場的臉書粉專小編還說，目前醒獅園是賞繡球花的好地方，蔣公別館旁也開得很美，賓館周邊、露營區步道也能發現繽紛花影。

▲碧絡角咖啡花園每年5月至6月盛開的繡球花，吸引許多人前往觀賞拍照。（圖／滿分的旅遊札記）

碧絡角咖啡花園

碧絡角咖啡花園位於苗栗南庄，園區裡種滿各式各樣的艷麗花朵，魯冰花、繡球花、鳳仙花、鼠尾草、麝香木等，走過去隨便拍都像明信片，每年5月至6月盛開的繡球花，更吸引許多人前往觀賞拍照。