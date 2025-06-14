暑假出示學生證吃Buffet打7折　4人以上同行吃火鍋全桌88折

▲台北凱達大飯店「百宴自助餐廳」。（圖／取自台北凱達大飯店官網）

記者黃士原／台北報導

搶攻暑假商機，餐飲業者陸續推出各種學生優惠，出示證件吃Buffet即享7折，到王品集團「尬鍋」用餐可享全桌88折，向辣則送日本生食級干貝。

台北凱達大飯店

為搶攻暑假期間親子旅遊商機，台北凱達大飯店除了祭出住房優惠外，館內百宴自助餐廳同步推出「開心FUN暑假」活動，7月至8月出示有效學生證，本人即可享有平假日午、晚餐7折優惠，最低864元起即可大啖豐盛海陸料理。

此外，單筆消費滿5000元，還可獲得價值799元的Clixo磁力片入門款1組、玩聚腦親子玩習所的免費課程體驗1堂，數量有限、贈完為止。百宴自助餐廳平日午餐與晚餐每位大人1080元+10%、假日午晚餐每位大人1380元+10%。

▲穿校服或畢業服4人同行到尬鍋用餐，全桌即享88折優惠。（圖／王品提供）

尬鍋

瞄準畢業季聚餐多，「尬鍋」推出全新爆炒雞火鍋，由蒜頭蛤蜊炒雞、剝皮辣椒炒雞與台式三杯炒雞湯頭組成「二王一后」陣容，搭配最新爆炒雙人套餐選擇更多樣，可挑選海陸或肉肉雙拼主餐超滿足。6月30日前，內用升級兩客炒雞湯並出示活動畫面，直接送台式炸物拼盤，4人以上同行、皆穿校服、畢業服或出示學生證用餐，全桌更享有88折優惠。

▲日本生食級干貝。（圖／王品提供）

向辣

「向辣」是王品集團旗下主打和牛海鮮吃到飽的麻辣火鍋品牌，最低798元就能吃到高品質澳洲冠軍純血和牛，還有Haagen-Dazs、大苑子獨家聯名冰沙、銷魂麻辣肉燥飯等，並提供逾100種食材豐富自助吧、甜點無限吃到爽，相當受到學生們歡迎。即日起到6月30日，到店用餐消費2客套餐、其中1位秀出學生證，每桌送日本生食級干貝1份。

▲凡成大、南臺科大、崑山科大學生憑學生證，到聚日式鍋物台南永康中華店內用2客單人套餐，每桌送富士肉肉山1份。（圖／王品提供）

聚日式鍋物

「聚日式鍋物」台南永康中華店6月初新開幕，同時該店限定好康，6月30日前點用瀑布聚就送北海道干貝，在地大學生還再加碼，凡成大、南臺科大、崑山科大學生憑學生證，內用2客單人套餐，每桌送富士肉肉山1份。

